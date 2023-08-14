Эксперимент проваливается: мужчины покупают билеты в женские купе

Девушки садятся в вагон поезда. Фото: УНИАН

С 30 июня на Украине действует услуга проезда в женском купе. Купить билеты в такие купе можно для проезда в четырех поездах Укрзализныци. Однако есть проблема – билеты в женские купе покупают также и мужчины, что приводит к конфликтным ситуациям.

Об этом рассказал автор блога "Железные магистрали" Олег Васильев в Facebook.

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Почему мужчины покупают билеты в женские купе

Мужчины выбирают места в женских купе из-за безвыходной ситуации, когда в продаже нет других мест. К тому же, по словам Васильева, мужчины не могут отказать в посадке на поезд.

"По Правилам перевозок железнодорожным транспортом проводник должен допустить пассажира к проезду на месте указанном в билете. Если это место в женском вагоне, то начальник поезда составляет акт и размещает мужчину в другом вагоне", — пояснил он.

Блогер также напомнил о конфликтной ситуации, возникшей на рейсе №81 Киев-Ужгород. В соцсетях загорелись обсуждения о том, что мужчины не могут купить за 20 дней билет из Киева в транзитные станции.

Какие недостатки женских вагонов

По мнению Васильева, Укрзализныце следует определиться, является ли "женский вагон" автономным, а также могут ли через этот вагон проходить другие пассажиры.

"Технически это можно сделать только разместив такой вагон в голове или хвосте поезда. Некоторые женщины ошибочно полагают, что весь вагон в их распоряжении. Потом возникают недоразумения, ведь из одного вагона в другой проходят проводники или пассажиры мужского пола", — пояснил блоггер.

Не стоит также забывать о ситуациях, когда в женском вагоне хочет ехать семья с вполне естественным мужчиной. Однако Укрзализныця до сих пор не предоставила четкого разъяснения руководителям, как поступать в таких случаях.

Также он считает, что следует доработать правила проезда в женских вагонах, определить границы частного пространства, ввести семейные купе.

На сегодняшний день женские купе есть на четырех маршрутах:

Харьков – Львов;

Днепр – Трускавец;

Киев – Ужгород;

Киев – Кривой Рог.

Ранее мы рассказывали, из-за большого спроса пассажиров Укрзализныця назначает дополнительные поезда на отдельные даты сообщениями между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом.

Напомним, Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева во Львов. Это решили сделать ко Дню независимости Украины.