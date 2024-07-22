У спеку подушки та наволочки перетворюються на джерело бактерій — поради експертів

Дівчина спить на подушці. Фото: pexels

Наволочки влітку можуть бути "бруднішими за туалет" — саме таке порівняння використали експерти, аби попередити про небезпеку для здоров'я з боку звичайних речей під час екстремальної спеки. Фахівці радять міняти наволочки на подушках влітку щонайменше раз на тиждень.

Про це пише видання New York Post.

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Як часто міняти наволочки

Експерти з'ясували, як виділення поту уві сні може зробити наволочку джерелом бактерій і навіть більш брудною, ніж певний сантехнічний прилад.

"Ваші наволочки можна вважати бруднішими за унітаз. Хороша новина полягає в тому, що ці бактерії, швидше за все, від вас, а отже, не є шкідливими. Одне дослідження показало, що типова подушка має цілих 16 різних видів грибка і буквально мільйони грибкових спор", — розповів провідний керівник медичних наук доктор Гарет Най.

Проте медичний експерт закликає людей прати наволочки і простирадла раз на тиждень, щоб уникнути накопичення на них мікробів і розмноження бактерій — навіть якщо вони належать їм самим.

Чим небезпечні брудні наволочки

Більшість людей втрачають від 500 до 700 мл поту в середньому за ніч. Згідно з дослідженнями, щонайменше 200 мл води вбирається в простирадла чи піжаму.

"Організм замінює клітини шкіри, що призводить до її осипання. Оскільки люди втрачають в середньому 500 мільйонів клітин шкіри на день (більшість з яких відпадає вночі), організм також виробляє інші секрети тіла, і тоді ви маєте додаткову втрату рідини через слину/слину", — поділився вчений.

Якщо ігнорувати це, можуть виникнути інші проблеми, такі як грибки або пилові кліщі, що може спричинити алергію та астму.

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ) надав рекомендації щодо правильного харчування під час спеки, щоб уникнути зневоднення та підтримувати нормальну температуру тіла. Експерти радять пити багато води, вибирати легку їжу, уникати важкої та жирної їжі, а також обмежити вживання солі та спецій.

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