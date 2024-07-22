В жару подушки и наволочки превращаются в источник бактерий — советы экспертов

Девушка спит на подушку. Фото: pexels

Наволочки летом могут быть "грязнее туалета" — именно такое сравнение использовали эксперты, чтобы предупредить об опасности для здоровья со стороны обычных вещей во время экстремальной жары. Специалисты советуют менять наволочки на подушках летом как минимум раз в неделю.

Об этом пишет издание New York Post.

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Как часто менять наволочки

Эксперты выяснили, как выделение пота во сне может сделать наволочку источником бактерий и даже более грязной, чем определенный сантехнический прибор.

"Ваши наволочки можно считать грязнее унитаза. Хорошая новость заключается в том, что эти бактерии, скорее всего, от вас, а значит, не являются вредными. Одно исследование показало, что типичная подушка имеет целых 16 различных видов грибка и буквально миллионы грибковых спор", — рассказал ведущий руководитель медицинских наук доктор Гарет Най.

Тем не менее медицинский эксперт призывает людей стирать наволочки и простыни раз в неделю, чтобы избежать накопления на них микробов и размножения бактерий — даже если они принадлежат им самим.

Чем опасны грязные наволочки

Большинство людей теряют от 500 до 700 мл пота в среднем за ночь. Согласно исследованиям, не менее 200 мл воды впитывается в простыни или пижаму.

"Организм заменяет клетки кожи, что приводит к ее осыпанию. Поскольку люди теряют в среднем 500 миллионов клеток кожи в день (большинство из которых отпадает ночью), организм также производит другие секреты тела, и тогда вы имеете дополнительную потерю жидкости через слюну/слюну", — поделился ученый.

Если игнорировать это, могут возникнуть другие проблемы, такие как грибки или пылевые клещи, что может вызвать аллергию и астму.

Напомним, Центр общественного здоровья Украины (ЦОС) предоставил рекомендации по правильному питанию во время жары во избежание обезвоживания и поддерживать нормальную температуру тела. Эксперты советуют пить много воды, выбирать легкую пищу, избегать тяжелой и жирной пищи, а также ограничить употребление соли и специй.

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