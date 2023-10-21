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Експрокурору, який нещодавно відгуляв гучне весілля у Львові, вручили повістку

21 жовтня 2023 12:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Експрокурору, який нещодавно відгуляв гучне весілля у Львові, вручили повістку
Наречений Ростислав Ільницький. Фото: скріншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Львові вручили повістку експрокурору Ільницькому, який нещодавно відгуляв пишне весілля. Повістку виписали за адресою проживання.

Про це повідомляє Еспресо.Захід.

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"Повістку експрокурору Ростиславу Ільницькому вручили за адресою проживання, 20 жовтня", — зазначається в повідомленні.

Це зробили представники Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Скандальне весілля

Впродовж 7-8 жовтня, у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, неподалік Львова, прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР, податкової та депутати святкували пишне весілля Ростислава Ільницького та Роксолани Москви. Ймовірно, весілля коштувало молодятам немалі гроші, лише двометровий торт, за попередніми оцінками кондитерів, обійшовся близько 100 тис. грн.

Наречений, 31-річний Ростислав Ільницький — експрокурор. У 2019 р. був у Радехові Львівської області заступником місцевого прокурора. Після цього планував стати головним прокурором Херсонської області, але не здійснилося. А кілька місяців тому Ільницький за власним бажанням звільнився з прокуратури Печерського району Києва.

Нагадаємо, в Державному бюро розслідувань відреагували на ситуацію з гучним весіллям у Львові, де нареченою була експрацівниця відомства. Там заявили, що не несуть відповідальність за вчинки своїх експрацівників. Ще більше про скандальне весілля читайте в матеріалі Новини.Live.

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