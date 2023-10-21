Экспрокурору, недавно отгулявшему громкую свадьбу во Львове, вручили повестку

Жених Ростислав Ильницкий. Фото: скриншот с видео

Во Львове вручили повестку экспрокурору Ильницкому, недавно отгулявшему пышную свадьбу. Повестку выписали по адресу жительства.

Об этом сообщает Эспрессо.Запад.

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"Повестку экспрокурору Ростиславу Ильницкому вручили по адресу жительства, 20 октября" , — отмечается в сообщении.

Это сделали представители Лычаковско-Железнодорожного объединенного районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Скандальная свадьба

На протяжении 7-8 октября, в пятизвездочном комплексе Emily Resort, недалеко от Львова, прокуроры, бывшие работники правоохранительных органов, ДБР, налоговой и депутаты праздновали пышную свадьбу Ростислава Ильницкого и Роксоланы Москвы. Вероятно, свадьба стоила молодоженам немалых денег, только двухметровый торт, по предварительным оценкам кондитеров, обошелся около 100 тыс. грн.

Жених, 31-летний Ростислав Ильницкий – экспрокурор. В 2019 г. был в Радехове Львовской области заместителем местного прокурора. После этого планировал стать главным прокурором Херсонской области, но не сбылось. А несколько месяцев назад Ильницкий по собственному желанию уволился из прокуратуры Печерского района Киева.

Напомним, в Государственном бюро расследований отреагировали на ситуацию с громкой свадьбой во Львове, где невестой была эксработница ведомства. Там заявили, что не несут ответственности за поступки своих эксработников. Еще больше о скандальной свадьбе читайте в материале Новини.Live.