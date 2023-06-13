Елізабет Гілберт скасувала випуск роману: до чого тут українці

Письменниця Елізабет Гілберт. Фото: Instagram

Американська письменниця Елізабет Гілберт вирішила поки не публікувати свою книгу "Сніжний ліс". Все через те, що отримала багато критики від українців на свою адресу.

Про це вона написала на своій сторінці у Instagram.

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Справа у тому, що події книги "Сніжний ліс" (The Snow Forrest) відбуваються в Сибіру в середині 20-го сторіччя.

Як пише сама авторка, книга розповідає про групу людей, які вирішили залишити громаду, щоб чинити опір радянському уряду та захищати природу від індустріалізації.

Реакція читачів приголомшила письменницю.

"Протягом тижня я отримала неймовірну кількість розпачливих реакцій від моїх українських читачів, які виражали гнів, розпач, розчарування, гнів та біль через те, що я обрала саме цей час, щоб випустити цю книгу. Таку реакцію викличе будь-яка книга, події якої відбуваються в Росії. Я хочу сказати, що я почула і прочитала усі повідомлення, і ставлюся до них з повагою. І тому я знімаю книгу з публікації. Зараз не час для цієї книги", — написала Гілберт в Instagram.

Нагадаємо, найуспішніший фільм за показниками касових зборів в нашій країні, анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" стане мультсеріалом. За словами промо-продюсерки кінокомпанії Film.UA Ксенії Баранової події майбутнього анімаційного серіалу будуть розгортатися одразу після битви між людьми та лісовим охоронцем, яка сталася, коли решта лісових мешканців поринула у глибокий зимовий сон.