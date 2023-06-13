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Элизабет Гилберт отменила выпуск романа: при чем здесь украинцы

13 июня 2023 02:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Элизабет Гилберт отменила выпуск романа: при чем здесь украинцы
Писательница Элизабет Гилберт. Фото: Instagram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американская писательница Элизабет Гилберт решила пока не публиковать свою книгу "Снежный лес". Все потому, что получила много критики от украинцев в свой адрес.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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Дело в том, что события книги "Снежный лес" (The Snow Forrest) происходят в Сибири в середине 20 века.

Как пишет сама автор, книга рассказывает о группе людей, которые решили покинуть общину, чтобы сопротивляться советскому правительству и защищать природу от индустриализации.

Реакция читателей ошеломила писательницу.

"В течение недели я получила невероятное количество отчаянных реакций от моих украинских читателей, которые выражали гнев, отчаяние, разочарование, гнев и боль из-за того, что я выбрала именно это время, чтобы выпустить эту книгу. Такую реакцию вызовет любая книга, события которой происходят в России. Я хочу сказать, что я услышала и прочла все сообщения, и отношусь к ним с уважением. И потому я снимаю книгу с публикации. Сейчас не время для этой книги", — написала Гилберт в Instagram.

Напомним, самый успешный фильм по показателям кассовых сборов в нашей стране, анимационная лента "Мавка. Лесная песня" станет мультсериалом. По словам промо-продюсера кинокомпании Film.UA Ксении Барановой события предстоящего анимационного сериала будут разворачиваться сразу после битвы между людьми и лесным охранником, которая произошла, когда остальные лесные жители погрузились в глубокий зимний сон.

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