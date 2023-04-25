Ердоган вручив Державну нагороду Україні та рятувальникам: деталі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Сьогодні, 25 квітня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вручив Україні та рятувальникам Державну нагороду. Країна та ДСНС отримали її за участь у пошуково-рятувальній операції після землетрусів.

Про це повідомляє ДСНС.

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"Сьогодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вручив Державну нагороду "За найвищу самопожертву" Україні та українським рятувальникам за участь у пошуково-рятувальній операції із подолання наслідків потужного землетрусу у Туреччині", — розповів голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Він наголосив, що для України немає чужого горя. Працівники ДСНС борються за кожне життя своїх громадян та завжди готові протягнути руку допомоги для кожного, хто потребує захисту.

Нагорода від Туреччини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 20 квітня, надзвичайники у Сумах врятували чоловіка, якого придавив автомобіль. Медпрацівники надали постраждалому необхідну допомогу та доправили його до лікарні.

Також ми писали, що рятувальники продовжують допомагати людям, які страждають від наслідків весняної повені. Вони працюють старанно, щоб забезпечити мешканців необхідними ресурсами, та щоб евакуювати тих, хто опинився у скрутному становищі.

Додамо, 23 березня у провінції Кахраманмараш у Туреччині стався землетрус магнітудою 4,3 бали за шкалою Ріхтера. Повідомляється, що інцидент стався в районі Онікішубат. Епіцентр землетрусу був на глибині 7 км.