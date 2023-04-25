Эрдоган вручил Государственную награду Украине и спасателям: детали
Сегодня, 25 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил Украине и спасателям Государственную награду. Страна и ГСЧС получили ее за участие в поисково-спасательной операции после землетрясений.
Об этом сообщает ГСЧС.
Эрдоган наградил Украину и ГСЧС
"Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил Государственную награду "За высшее самопожертвование" Украине и украинским спасателям за участие в поисково-спасательной операции по преодолению последствий мощного землетрясения в Турции", — рассказал глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
Он отметил, что для Украины нет чужого горя. Работники ГСЧС борются за каждую жизнь своих граждан и всегда готовы протянуть руку помощи для каждого, кто нуждается в защите.
Напомним, 20 апреля, чрезвычайники в Сумах спасли мужчину, которого придавил автомобиль. Медработники оказали пострадавшему необходимую помощь и доставили в больницу.
Также мы писали, что спасатели продолжают помогать людям, страдающим последствиями весеннего половодья. Они работают тщательно, чтобы обеспечить жителей необходимыми ресурсами и эвакуировать тех, кто оказался в затруднительном положении.
Добавим, 23 марта в провинции Кахраманмараш в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера. Сообщается, что инцидент произошел в районе Оникишубата. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км.