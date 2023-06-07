Евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами, — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: телеграм президента

Евакуація людей на лівому березі Херсонщини повністю провалена російськими окупантами. Україна буде звертатися до міжнародних організацій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, на сьогоднішньому ранковому зібранні ситуація з Каховською ГЕС є темою номер один. Новопризначений керівник штабу з подолання наслідків міністр Ігор Клименков вже перебуває на місці катастрофи та доповів про ситуацію в Херсонській області.

"Евакуація людей. Термінове забезпечення питною водою та довготривалі рішення для населених пунктів, які живилися з водосховища. Оцінка збитків та екологічної шкоди", — зазначив глава держави.

Питання фронту

Крім того, керівництво держави обговорило зведення з фронту, дані розвідки та забезпечення України технікою та боєприпасами.

Ситуація з перевіркою укриттів

Зеленський додав, що підсумки інспекціїї бомбосховищ є невтішними.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на заяву очільників районних адміністрацій Києва, які закликали його відмовитися від повноважень голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). Кличко заявив, що голови РДА намагаються "розбалансувати владу і створити хаос у Києві".

Це сталося на тлі трагедії через закрите укриття під час повітряної тривоги у столиці.

Зокрема, голови районних адміністрацій висловили думку, що мер "хоче перекласти всю свою відповідальність за життєдіяльність міста виключно на райони", при цьому вони скаржаться, що місто забирає повноваження у районних рад.

Нагадаємо, у результаті затоплення районів вниз по течії Дніпра через підрив росіянами Каховської ГЕС у ворога послабилися можливості вогневого контролю територій, які підконтрольні українській владі. Разом з тим, така сама проблема виникла і у Збройних сил України.