Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами, — Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: телеграмм президента

Эвакуация людей на левом берегу Херсона полностью провалена российскими оккупантами. Украина будет обращаться в международные организации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, на сегодняшнем утреннем собрании ситуация с Каховской ГЭС является темой номер один. Новоназначенный руководитель штаба по преодолению последствий министр Игорь Клименко уже находится на месте крушения и доложил о ситуации в Херсонской области.

"Эвакуация людей. Срочное обеспечение питьевой водой и долговременные решения для населенных пунктов, питавшихся из водохранилища. Оценка ущерба и экологического ущерба" , — отметил глава государства.

Вопросы фронта

Кроме того, руководство государства обсудило сводки с фронта, данные разведки и обеспечения Украины техникой и боеприпасами.

Ситуация с проверкой укрытий

Зеленский добавил, что итоги инспекции бомбоубежищ неутешительны.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко отреагировал на заявление руководителей районных администраций Киева, призвавших его отказаться от полномочий главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко заявил, что главы РГА пытаются "разбалансировать власть и создать хаос в Киеве".

Это произошло на фоне трагедии из-за закрытого укрытия во время воздушной тревоги в столице.

В частности, главы районных администраций выразили мнение, что мэр "хочет переложить всю свою ответственность за жизнедеятельность города исключительно на районы", при этом они жалуются, что город забирает полномочия у районных советов.

Напомним, в результате затопления районов вниз по течению Днепра из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС у врага ослабли возможности огневого контроля территорий, подконтрольных украинским властям. Вместе с тем такая же проблема возникла и у Вооруженных сил Украины.