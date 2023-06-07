Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами, — Зеленский arrow

Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами, — Зеленский

7 июня 2023 13:20
- Карина Бовсуновская
Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами, — Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: телеграмм президента
- Карина Бовсуновская

Эвакуация людей на левом берегу Херсона полностью провалена российскими оккупантами. Украина будет обращаться в международные организации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

По его словам, на сегодняшнем утреннем собрании ситуация с Каховской ГЭС является темой номер один. Новоназначенный руководитель штаба по преодолению последствий министр Игорь Клименко уже находится на месте крушения и доложил о ситуации в Херсонской области.

"Эвакуация людей. Срочное обеспечение питьевой водой и долговременные решения для населенных пунктов, питавшихся из водохранилища. Оценка ущерба и экологического ущерба" , — отметил глава государства.

Вопросы фронта

Кроме того, руководство государства обсудило сводки с фронта, данные разведки и обеспечения Украины техникой и боеприпасами.

Ситуация с проверкой укрытий

Зеленский добавил, что итоги инспекции бомбоубежищ неутешительны.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко отреагировал на заявление руководителей районных администраций Киева, призвавших его отказаться от полномочий главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко заявил, что главы РГА пытаются "разбалансировать власть и создать хаос в Киеве".

Это произошло на фоне трагедии из-за закрытого укрытия во время воздушной тревоги в столице.

В частности, главы районных администраций выразили мнение, что мэр "хочет переложить всю свою ответственность за жизнедеятельность города исключительно на районы", при этом они жалуются, что город забирает полномочия у районных советов.

Напомним, в результате затопления районов вниз по течению Днепра из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС у врага ослабли возможности огневого контроля территорий, подконтрольных украинским властям. Вместе с тем такая же проблема возникла и у Вооруженных сил Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас