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Фахівці пояснили, як говорити з дітьми про війну

2 лютого 2023 16:28
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Фахівці пояснили, як говорити з дітьми про війну
Батькам потрібно говорити з дітьми про війну в Україні
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Сьогодні в Україні у дітей виникає багато запитань про війну. Батьки повинні вміти розповідати їм про ситуацію в країні.

Фахівці Центру здоров'я та розвитку "Коло сім'ї" дали поради батькам, як говорити зі своїми дітьми про війну.

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Що радять фахівці

  1. Будьте відкритими до обговорення теми війни. Діти хочуть розуміти, що відбувається. Їм важливо знати, що вони можуть говорити з нами про речі, які їх хвилюють. Нехай вони будуть впевнені, що з вами можна знайти мудрі відповіді. Розмірковуйте і шукайте їх разом.
  2. Інколи легше щось пояснити через казки, малюнки або історії. У казках діти знаходять приклади поведінки або мудрі думки, а у малюнках можуть показати, як вони бачать війну.
  3. Відповідайте не лише на запитання, але й на почуття дитини. Так само як і ми, вони тривожаться, сумують, зляться. Покажіть, що ви розділяєте її почуття. Завдяки цьому вона вже не залишиться з ними на одинці. 
  4. Дайте надію та говоріть про цінності. І тут не йдеться про псевдооптимізм. Надія — це про світло, яке завжди перемагає темряву, попри біль та втрати.

Нагадаємо, психолог розповіла, чому у людей зникає страх під час війни в Україні.

Раніше психологи дали поради, як бути зібраним та продуктивним під час війни в Україні.

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