Фахівці пояснили, як говорити з дітьми про війну
Сьогодні в Україні у дітей виникає багато запитань про війну. Батьки повинні вміти розповідати їм про ситуацію в країні.
Фахівці Центру здоров'я та розвитку "Коло сім'ї" дали поради батькам, як говорити зі своїми дітьми про війну.
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Що радять фахівці
- Будьте відкритими до обговорення теми війни. Діти хочуть розуміти, що відбувається. Їм важливо знати, що вони можуть говорити з нами про речі, які їх хвилюють. Нехай вони будуть впевнені, що з вами можна знайти мудрі відповіді. Розмірковуйте і шукайте їх разом.
- Інколи легше щось пояснити через казки, малюнки або історії. У казках діти знаходять приклади поведінки або мудрі думки, а у малюнках можуть показати, як вони бачать війну.
- Відповідайте не лише на запитання, але й на почуття дитини. Так само як і ми, вони тривожаться, сумують, зляться. Покажіть, що ви розділяєте її почуття. Завдяки цьому вона вже не залишиться з ними на одинці.
- Дайте надію та говоріть про цінності. І тут не йдеться про псевдооптимізм. Надія — це про світло, яке завжди перемагає темряву, попри біль та втрати.
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