Фахівці пояснили, як говорити з дітьми про війну

Батькам потрібно говорити з дітьми про війну в Україні

Сьогодні в Україні у дітей виникає багато запитань про війну. Батьки повинні вміти розповідати їм про ситуацію в країні.

Фахівці Центру здоров'я та розвитку "Коло сім'ї" дали поради батькам, як говорити зі своїми дітьми про війну.

Що радять фахівці

Будьте відкритими до обговорення теми війни. Діти хочуть розуміти, що відбувається. Їм важливо знати, що вони можуть говорити з нами про речі, які їх хвилюють. Нехай вони будуть впевнені, що з вами можна знайти мудрі відповіді. Розмірковуйте і шукайте їх разом. Інколи легше щось пояснити через казки, малюнки або історії. У казках діти знаходять приклади поведінки або мудрі думки, а у малюнках можуть показати, як вони бачать війну. Відповідайте не лише на запитання, але й на почуття дитини. Так само як і ми, вони тривожаться, сумують, зляться. Покажіть, що ви розділяєте її почуття. Завдяки цьому вона вже не залишиться з ними на одинці. Дайте надію та говоріть про цінності. І тут не йдеться про псевдооптимізм. Надія — це про світло, яке завжди перемагає темряву, попри біль та втрати.

Нагадаємо, психолог розповіла, чому у людей зникає страх під час війни в Україні.

Раніше психологи дали поради, як бути зібраним та продуктивним під час війни в Україні.