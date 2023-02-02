Специалисты объяснили, как говорить с детьми о войне

Родителям нужно говорить с детьми о войне в Украине

Сегодня в Украине у детей возникает много вопросов о войне. Родители должны уметь рассказывать им о ситуации в стране.

Специалисты Центра здоровья и развития "Круг семьи" дали советы родителям, как говорить со своими детьми о войне.

Что советуют специалисты

Будьте открыты для обсуждения темы войны. Дети хотят понимать, что происходит. Им важно знать, что они могут говорить с нами о волнующих их вещах. Пусть они будут убеждены, что с вами можно найти мудрые ответы. Размышляйте и ищите их вместе. Иногда легче что-то объяснить через сказки, рисунки или истории. В сказках дети находят примеры поведения или мудрые мысли, а в рисунках могут показать, как они видят войну. Отвечайте не только на вопросы, но и на чувства ребенка. Так же как и мы, они тревожатся, грустят, злятся. Покажите, что вы разделяете их чувства. Благодаря этому они уже не останутся с ними наедине. Дайте надежду и говорите о ценностях. И здесь речь не идет о псевдооптимизме. Надежда — это о свете, который всегда побеждает тьму, несмотря на боль и потери.

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