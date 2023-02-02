Специалисты объяснили, как говорить с детьми о войне
Сегодня в Украине у детей возникает много вопросов о войне. Родители должны уметь рассказывать им о ситуации в стране.
Специалисты Центра здоровья и развития "Круг семьи" дали советы родителям, как говорить со своими детьми о войне.
-
В Киеве будут ездить двухэтажные автобусы: что известно
-
Рэпершу alyona alyona прооперировали: какое состояние здоровья у артистки
-
Кровавый теракт в пакистанской мечети: стали известны новые подробности о взрывнике
-
Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана
-
Поставляет ли Иран россии баллистические ракеты: что узнала украинская разведка
-
Мадридский "Реал" определился с главной трансферной целью на лето-2023: пригласят звезду ЧМ-2022
-
Скандал на Одесской железной дороге: в регионе украли сотни тонн дизтоплива
-
Финны не хотят ждать Швецию и требуют скорейшего вступления страны в НАТО
-
Обстрел Краматорска: ранения получили шесть человек
-
Первая леди США Джилл Байден стала одной из ведущих премии "Грэмми": кто присоединится к ней
Что советуют специалисты
- Будьте открыты для обсуждения темы войны. Дети хотят понимать, что происходит. Им важно знать, что они могут говорить с нами о волнующих их вещах. Пусть они будут убеждены, что с вами можно найти мудрые ответы. Размышляйте и ищите их вместе.
- Иногда легче что-то объяснить через сказки, рисунки или истории. В сказках дети находят примеры поведения или мудрые мысли, а в рисунках могут показать, как они видят войну.
- Отвечайте не только на вопросы, но и на чувства ребенка. Так же как и мы, они тревожатся, грустят, злятся. Покажите, что вы разделяете их чувства. Благодаря этому они уже не останутся с ними наедине.
- Дайте надежду и говорите о ценностях. И здесь речь не идет о псевдооптимизме. Надежда — это о свете, который всегда побеждает тьму, несмотря на боль и потери.
Напомним, психолог рассказала, почему у людей исчезает страх во время войны в Украине.
Ранее психологи дали советы, как быть собранными и продуктивными во время войны в Украине.