Ірина Фаріон назвала Віктора Орбана другим Володимиром Путіним

Ірина Фаріон назвала Орбана другим путіним

Професорка та мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що Угорщина впливає на українців на Закарпатті, насаджуючи їм свою мову. В інтерв'ю Новини.LIVE вона заявила, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан весь час порушує мовне питання і порівняла його з путіним.

Фаріон про вплив Орбана на Закарпатті

"В Берегові 67% дітей не могли скласти ЗНО з української мови. Вони преспокійно можуть складати математику угорською мовою. І тому Орбан (прем’єр Угорщини Віктор Орбан. — Ред.) себе так впевнено почуває. Всередині європейської унії сидить путін тільки з іншим прізвищем і весь час порушує мовне питання", — заяивла Фаріон.

За її словами, в українському законодавстві потрібно забрати норму, яка дозволяє складати ЗНО мовами національних меншин.

"Якщо ми зробимо ЗНО винятково державною мовою, ми ліквідуємо ще одне осине гніздо Орбана, який виразно працює проти України. Він блокує всі рішення, які потребує Україна в контексті підтримки. Орбан не дає свою територію, через яку ми можемо отримувати зброю", — сказала Фаріон.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал. У своїй заяві він сказав, що проти "змішування рас" в європейських країнах.