Ирина Фарион назвала Виктора Орбана вторым Владимиром Путиным

Ирина Фарион назвала Орбана вторым путиным

Профессор и языковед Ирина Фарион считает, что Венгрия влияет на украинцев в Закарпатье, насаждая им свой язык. В интервью Новини.LIVE она заявила, что премьер Венгрии Виктор Орбан все время поднимает языковой вопрос и сравнила его с путиным.

Фарион о влиянии Орбана на Закарпатье

"В Берегово 67% детей не могли составить ВНО по украинскому языку. Они преспокойно могут составлять математику на венгерском языке. И потому Орбан (премьер Венгрии Виктор Орбан. — Ред.) себя так уверенно чувствует. Внутри европейской унии сидит путин только с другой фамилией и все время поднимает языковой вопрос", — заявила Фарион.

По ее словам, в украинском законодательстве нужно забрать норму, позволяющую сдавать ВНО на языках национальных меньшинств.

"Если мы сделаем ВНО исключительно на государственном языке, мы ликвидируем еще одно осиное гнездо Орбана, который четко работает против Украины. Он блокирует все решения, в которых нуждается Украина в контексте поддержки. Орбан не дает свою территорию, через которую мы можем получать оружие", — сказала Фарион.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал. В своем заявлении он сказал, что против "смешения рас" в европейских странах.