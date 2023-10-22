Фатальна помилка — друг Путіна Шредер засудив війну в Україні

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер та Володимир Путін. Фото: scmp.com

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вважає, що його друг, російський диктатор Володимир Путін зробив "фатальну помилку", коли розпочав повномасштабну війну в Україні. Водночас, він вважає, що РФ не буде воювати з жодним членом НАТО.

Про це Герхард Шредер сказав в інтерв'ю для видання Berliner Zeitung.

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На думку Шредера, Росію цікавить лише Донбас та Крим.

"Чого хочуть росіяни? Статус-кво на Донбасі та в Криму. Нічого більше. Я вважаю, що Путін зробив фатальну помилку, розпочавши війну", — сказав Шредер.

Політик вважає, що росіяни відчувають загрозу, тож, в жодному разі не будуть нападати на країни, які є членами НАТО. За його словами, "Польщі, країнам Балтії та, звичайно, Німеччині не варто боятися, що їм загрожує небезпека".

"Подивіться: Туреччина — член НАТО. У неї є ракети, які можуть долетіти безпосередньо до Москви. США хотіли наблизити НАТО до західного кордону Росії, наприклад, з Україною як новим членом. Все це відчувалося як загроза для росіян. У цьому є й ірраціональні аспекти. Я не буду цього заперечувати. Росіяни відреагували сумішшю того й іншого: страху і оборони", — каже Шредер.

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, переговорів про припинення вогню з Росією не буде. Вони можливі лише за умови повернення Москвою окупованих територій України.