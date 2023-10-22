Роковая ошибка — друг Путина Шредер осудил войну в Украине

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и Владимир Путин. Фото: scmp.com

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что его друг, российский диктатор Владимир Путин совершил "роковую ошибку", когда начал полномасштабную войну в Украине. В то же время он считает, что РФ не будет воевать ни с одним членом НАТО.

Об этом Герхард Шрёдер сказал в интервью для издания Berliner Zeitung.

Читайте также:

Что думает Шредер о войне в Украине

По мнению Шредера, Россию интересуют только Донбасс и Крым.

"Чего хотят россияне? Статус-кво на Донбассе и в Крыму. Ничего больше. Я считаю, что Путин совершил роковую ошибку, начав войну", — сказал Шредер.

Политик считает, что россияне испытывают угрозу, поэтому ни в коем случае не будут нападать на страны, которые являются членами НАТО. По его словам, "Польше, странам Балтии и, конечно, Германии не стоит опасаться, что им грозит опасность".

"Посмотрите: Турция — член НАТО. У нее есть ракеты, которые могут долететь непосредственно в Москву. США хотели приблизить НАТО к западной границе России, например, с Украиной как новым членом. Все это чувствовалось как угроза для россиян. В этом есть и иррациональные аспекты. Я не буду этого отрицать. Россияне отреагировали смесью того и другого: страха и обороны", — говорит Шредер.

Напомним, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, переговоров о прекращении огня с Россией не будет. Они возможны только при возвращении Москвой оккупированных территорий Украины.