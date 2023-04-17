Федоров поставив крапку щодо повісток у "Дії": чи справдяться чутки
Повістки українським чоловікам через "Дію" не розсилатимуть. Такої ідеї немає навіть у планах Міністерства цифрової трансформації.
Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у своєму Telegram-каналі.
Чутки про повістки в "Дії"
В українському суспільстві час від часу з’являються чутки про те, що повістки військовозобов’язаним чоловікам будуть розсилати через державний мобільний застосунок "Дія".
Зокрема, зазначив очільник Мінцифри, такі чутки фігурують у соцмережах та на інших інтернет-майданчиках. Тому у Міністерстві вирішили прокоментувати ці чутки, аби поставити крапку на цій темі.
Заява Федорова
Міністр цифрової трансформації України запевнив, що розсилання повісток через "Дію" не планується.
"Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня", — написав Федоров.
Нагадаємо, що у березні інший представник "Слуги народу", Федір Веніславський, заявив, що на рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглядається питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, зокрема можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів.
За словами Веніславського, обговорювалася можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням.