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Федоров поставив крапку щодо повісток у "Дії": чи справдяться чутки

17 квітня 2023 11:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Федоров поставив крапку щодо повісток у "Дії": чи справдяться чутки
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Facebook Федорова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Повістки українським чоловікам через "Дію" не розсилатимуть. Такої ідеї немає навіть у планах Міністерства цифрової трансформації.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

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Чутки про повістки в "Дії"

В українському суспільстві час від часу з’являються чутки про те, що повістки військовозобов’язаним чоловікам будуть розсилати через державний мобільний застосунок "Дія".

Зокрема, зазначив очільник Мінцифри, такі чутки фігурують у соцмережах та на інших інтернет-майданчиках. Тому у Міністерстві вирішили прокоментувати ці чутки, аби поставити крапку на цій темі.

Заява Федорова

Міністр цифрової трансформації України запевнив, що розсилання повісток через "Дію" не планується.

"Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня", — написав Федоров.

Нагадаємо, що у березні інший представник "Слуги народу", Федір Веніславський, заявив, що на рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглядається питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, зокрема можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів.

За словами Веніславського, обговорювалася можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням.

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