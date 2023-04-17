Федоров поставил точку относительно повесток в "Дії": сбудутся ли слухи
Повестки украинским мужчинам через "Дію" не будут рассылать. Такой идеи нет даже в планах Министерства цифровой трансформации.
Об этом Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал на своем Telegram-канале.
Слухи о повестках в "Дії"
В украинском обществе время от времени появляются слухи о том, что повестки военнообязанным мужчинам будут рассылать через государственное мобильное приложение "Дія".
В частности, отметил глава Минцифры, такие слухи фигурируют в соцсетях и других интернет-площадках. Потому в министерстве решили прокомментировать эти слухи, чтобы поставить точку на этой теме.
Заявление Федорова
Министр цифровой трансформации Украины заверил, что рассылка повесток через "Дію" не планируется.
"Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня", — написал Федоров.
Напомним, что в марте другой представитель "Слуги народа", Федор Вениславский, заявил, что на уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривается вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, уведомление о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров.
По словам Вениславского, обсуждалась возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом.