Федоров поставил точку относительно повесток в "Дії": сбудутся ли слухи

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Facebook Федорова

Повестки украинским мужчинам через "Дію" не будут рассылать. Такой идеи нет даже в планах Министерства цифровой трансформации.

Об этом Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал на своем Telegram-канале.

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Слухи о повестках в "Дії"

В украинском обществе время от времени появляются слухи о том, что повестки военнообязанным мужчинам будут рассылать через государственное мобильное приложение "Дія".

В частности, отметил глава Минцифры, такие слухи фигурируют в соцсетях и других интернет-площадках. Потому в министерстве решили прокомментировать эти слухи, чтобы поставить точку на этой теме.

Заявление Федорова

Министр цифровой трансформации Украины заверил, что рассылка повесток через "Дію" не планируется.

"Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня", — написал Федоров.

Напомним, что в марте другой представитель "Слуги народа", Федор Вениславский, заявил, что на уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривается вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, уведомление о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров.

По словам Вениславского, обсуждалась возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом.