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Фейки від РФ: окупанти реанімували історію 6-ти річної давнини

6 червня 2023 04:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Фейки від РФ: окупанти реанімували історію 6-ти річної давнини
Фейки від РФ. Фото: СБУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Росія не припиняє вигадувати щось нове, аби прикрити свої поразки на полі бою. До того ж хочуть хоч якось забезпечити той рівень мобілізації, про який так вихвалялися на початку повномаштабного вторгнення в Україну. 

Очевидно, з часом таки джерело натхнення таки вичерпується, що на болотах почали діставати старі історії

Фейк від росіян

Так, російські пропагандисти не погребували витягти історію, яка трапилася 6 років тому. 
 

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Йдеться про те, як 22-річний призовник вирішив своєрідно відкосити від служби. Взяв та і одружився на своїй 79-ти річній бабусі. Оформив опікунство. 

Витягнувши цю історію, окупанти вкотре хочуть заплямувати нашого українського воїна. Усіх тих, хто захищає нашу землю від ворога. 

Нагадаємо, кількість кримінальних справ за ухиляння від мобілізації в Україні зростає із кожним місяцем війни. Та більшість засуджених отримують умовне покарання, яке убезпечує їх від подальшого призову.

Також ми писали, що у декількох областях РФ у радіоефірі транслювали фейкове звернення Путіна про "загальну мобілізацію" і воєнний стан у прикордонних регіонах. Росіянам розповідали, що українські війська нібито увійшли на територію Росії.

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