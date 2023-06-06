Фейки от РФ: оккупанты реанимировали историю 6-ти летней давности

Фейки от РФ. Фото: СБУ

Россия не прекращает придумывать что-нибудь новое, чтобы прикрыть свои поражения на поле боя. К тому же хотят хоть как-то обеспечить уровень мобилизации, о котором так хвастались в начале полномасштабного вторжения в Украину.



Очевидно, со временем источник вдохновения таки исчерпывается, что на болотах начали доставать старые истории.

Да, российские пропагандисты не побрезговали извлечь историю, случившуюся 6 лет назад.



Идет речь о том, как 22-летний призывник решил своеобразно откосить от службы. Взял и женился на своей 79-летней бабушке. Оформил попечительство.

Вытащив эту историю, оккупанты в который раз хотят запятнать нашего украинского воина. Всех, кто защищает нашу землю от врага.

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Напомним, количество уголовных дел за уклонение от мобилизации в Украине растет с каждым месяцем войны. Но большинство осужденных получают условное наказание, которое предохраняет их от дальнейшего призыва.