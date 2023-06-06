Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Фейки от РФ: оккупанты реанимировали историю 6-ти летней давности arrow

Фейки от РФ: оккупанты реанимировали историю 6-ти летней давности

6 июня 2023 04:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Фейки от РФ: оккупанты реанимировали историю 6-ти летней давности
Фейки от РФ. Фото: СБУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Россия не прекращает придумывать что-нибудь новое, чтобы прикрыть свои поражения на поле боя. К тому же хотят хоть как-то обеспечить уровень мобилизации, о котором так хвастались в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Очевидно, со временем источник вдохновения таки исчерпывается, что на болотах начали доставать старые истории.
Да, российские пропагандисты не побрезговали извлечь историю, случившуюся 6 лет назад.

Идет речь о том, как 22-летний призывник решил своеобразно откосить от службы. Взял и женился на своей 79-летней бабушке. Оформил попечительство.

Вытащив эту историю, оккупанты в который раз хотят запятнать нашего украинского воина. Всех, кто защищает нашу землю от врага.

Читайте также:

Напомним, количество уголовных дел за уклонение от мобилизации в Украине растет с каждым месяцем войны. Но большинство осужденных получают условное наказание, которое предохраняет их от дальнейшего призыва.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас