Філатов розповів про долю знищеного ракетою будинку у Дніпрі та виплати компенсацій
Два під’їзди будинку у Дніпрі, обстріляного росіянами, повністю розберуть. Мешканці цих під’їздів уже отримують кошти на нове житло.
Про це міський голова Дніпра заявив у інтерв’ю "РБК-Україна".
-
На захоплених територіях окупанти примусово мобілізують непридатних чоловіків
-
Єфросиніна емоційно відреагувала на інформацію, що її матір їздила в москву на свято під час війни
-
Рішення про вивезення збитого дрона з Чорного моря прийматиме міноборони рф, — уряд
-
Окупанти грабують оселі українців і купують за вкрадене горілку, — Маляр
-
Японія допоможе Одесі відновити критичну інфраструктуру
-
Ребров розповів правду про травму Ярмоленка
-
Чи готові біженці повернутися з Польщі до України: результати опитування
-
В Укренерго розповіли, в яких областях можливе відключення світла
-
Ігнат розповів, чому українську авіацію потрібно замінити
-
Зірка "Кварталу 95" в новій пародії висміяв кадирова, який звітує путіну з папірця
Компенсація постраждалим
За словами Філатова, формат грошової компенсації замість зведення нового будинку і заселення туди усіх постраждалих обрали через те, щоб не селити усіх постраждалих разом і тим самим дати їм можливість швидше соціалізуватися після трагедії.
Міська рада виплатила по 1 млн грн кожній постраждалій родині. Обласна адміністрація також виділяє по мільйону на сім’ю. Крім того, Монобанк та благодійний фонд Kiddo зібрали близько 107 млн грн і також видають кошти людям, які втратили житло внаслідок російського удару.
"Тобто в середньому людина отримує від 2 до 3 мільйонів гривень, за які вона може або придбати собі житло чи виїхати в інше місто і там собі купити. Тобто ми даємо варіабельність. Ми вже виплатили більшу частину цих грошей", — наголосив Філатов.
Що буде з будинком
Два під’їзди обстріляної росіянами багатоповерхівки повністю демонтують. На їхньому місці пізніше розіб’ють меморіальний сквер.
У інших під’їздах можна буде жити надалі, треба тільки зміцнити конструкцію будівлі.
Скільки об’єктів постраждало у Дніпрі за час війни
Філатов зазначив, що росіяни в основному б’ють по об’єктах інфраструктури.
"Було зруйновано велику кількість різних об'єктів інфраструктури: станція СТО, автозаправка, заводські цехи", — наголосив міський голова Дніпра.
Також постраждало близько 15 приватних житлових будинків.
Що ж до багатоповерхівок, то будинок на вулиці Набережна Перемоги, на щастя, єдиний із усього багатоквартирного міського житлового фонду, який реально постраждав від російських окупантів.
Нагадаємо, що 14 січня російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети було повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку.
Внаслідок удару загинуло понад 40 осіб.
Фото: Telegram-канал Дніпропетровської ОДА