Филатов рассказал о судьбе уничтоженного ракетой дома в Днепре и выплате компенсаций
Два подъезда дома в Днепре, обстрелянного россиянами, полностью разберут. Жители этих подъездов уже получают деньги на новое жилье.
Об этом городской голова Днепра заявил в интервью "РБК-Украина".
-
Украина предложила НАТО создать авиационную коалицию, — ВСУ
-
Президент Сирии заявил, что признает "новые границы" рф с украинскими территориями
-
В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"
-
СБУ в Одессе задержало корректировщика ракетных ударов по городу
-
Оккупанты усилили в Мелитополе проверки после подрыва коллаборанта
-
Эстония передаст Украине снайперское оружие и спецснаряжение
-
Мэр Ирпеня рассказал о восстановлении зданий в городе, которые повредили оккупанты
-
Британия назвала лучший вариант для защиты Молдовы от нападения россии: при чем здесь Украина
-
Россия ищет союзников в Ближнем Востоке и Африке из-за дефицита боеприпасов и вооружения, — разведка
-
Португалия согласилась помогать в экспорте украинской продукции: детали
Компенсация пострадавшим
По словам Филатова, формат денежной компенсации вместо строительства нового дома и заселения туда всех пострадавших избрали из-за того, чтобы не селить всех пострадавших вместе и тем самым дать им возможность быстрее социализироваться после трагедии.
Городской совет выплатил по 1 млн грн каждой пострадавшей семье. Областная администрация также выделяет по миллиону на семью. Кроме того, Монобанк и благотворительный фонд Kiddo собрали около 107 млн грн и также выдают средства людям, потерявшим жилье в результате российского удара.
"То есть в среднем человек получает от 2 до 3 миллионов гривен, за которые он может либо приобрести себе жилье или уехать в другой город и там себе купить. То есть мы даем вариабельность. Мы уже выплатили большую часть этих денег", — подчеркнул Филатов.
Что будет с домом
Два подъезда обстрелянной россиянами многоэтажки полностью демонтируют. На их месте позже разобьют мемориальный сквер.
В других подъездах можно будет жить дальше, нужно только укрепить конструкцию здания.
Сколько объектов пострадало в Днепре за время войны
Филатов отметил, что россияне в основном бьют по объектам инфраструктуры.
"Было разрушено большое количество различных объектов инфраструктуры: станция СТО, автозаправка, заводские цеха", — отметил городской голова Днепра.
Также пострадали около 15 частных жилых домов.
Что касается многоэтажек, то дом на улице Набережная Победы, к счастью, единственный из всего многоквартирного городского жилищного фонда, реально пострадавшего от российских оккупантов.
Напомним, что 14 января российские захватчики ударили в жилой дом в Днепре. В результате попадания ракеты был полностью разрушен подъезд многоквартирного дома.
В результате удара погибли более 40 человек.
Фото: Telegram-канал Днепропетровской ОГА