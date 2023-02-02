Фінляндія схвалила поправки, які спрощують юридичну процедуру зміни статі

Фінляндія спрощує юридичну процедуру щодо зміни статі
Парламент Фінляндії ухвалив поправки згідно з якими тепер в країні буде спрощена юридична процедура щодо зміни статі. Зокрема, від персон не вимагатимуть психіатричного огляду та довідки про стан репродуктивного здоров’я.
Про це повідомляє The Associated Press.
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Зазначається, що відтепер трансперсони, які досягли 18-річного віку, зможуть юридично змінити свою стать шляхом подання особистої заяви без обов’язкових психіатричного огляду та довідки про стан репродуктивного здоров’я. Аби запобігти зловживанням, такі заяви можна буде подавати лише раз на рік.
Окрім того, скасовується положення, яке вимагало від людей надавати довідку про безпліддя або ж стерилізацію перед юридичною зміною статі. Раніше прем'єр-міністерка країни Санна Марін наголошувала, що схвалення цих поправок є пріоритетом останніх двох місяців роботи її уряду, після чого в країні відбудуться вибори.
Очікується, що після голосування в парламенті поправки набудуть чинності найближчим часом.
Зазначимо, минулого місяця Іспанія схвалила законодавство, що дозволяє зміну статі за власним бажанням, тоді як британський уряд наклав вето на аналогічний законопроєкт.
Нагадаємо, Верховний суд Італії постановив, що діти не зобов’язані бачити своїх бабусь і дідусів, якщо вони цього не хочуть. Там вважають, що небажані стосунки не можуть бути нав’язані.
Багаторічна справа була ініційована бабусею та дідусем по батьківській лінії, які звернулися до суду у справах неповнолітніх у Мілані, скаржачись на те, що вони не можуть зустрітися з дітьми "через перешкоди, встановлені батьками", з якими вони були в сварці через сімейний конфлікт.