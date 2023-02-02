Финляндия одобрила поправки, упрощающие юридическую процедуру смены пола

Финляндия упрощает юридическую процедуру по изменению пола
Парламент Финляндии принял поправки, согласно которым теперь в стране будет упрощена юридическая процедура по изменению пола. В частности, от персон не потребуют психиатрического осмотра и справки о состоянии репродуктивного здоровья.
Об этом сообщает The Associated Press.
-
Под огнем оказались десятки гражданских объектов: полиция сообщила о последствиях новых обстрелов Донбасса
-
В США сделали важное заявление по поводу россиян на Олимпиаде-2024
-
В кремле боятся дальнобойного западного оружия: что предлагает Лавров
-
Секреты красоты от знаменитостей, которые помогут в зимние морозы
-
В Одессе снизилась заболеваемость Covid-19 и другими ОРВИ
-
Работа во время войны: Минреинтеграции дало советы украинцам
-
Завершение ремонта на подстанциях и увеличенные лимиты: какая сейчас ситуация в энергосистеме
-
"Самую тяжелую игру уже сыграли": Лионель Месси рассказал, что чувствовал перед финалом Кубка Мира-2022
-
Махинации с землей: чиновник Одесской ОВА разоблачен на взятке
-
США не верят, что Украина в ближайшее время отвоюет Крым, — СМИ
Подробности
Отмечается, что теперь трансперсоны, достигшие 18-летнего возраста, смогут юридически изменить свой пол путем подачи личного заявления без обязательных психиатрического осмотра и справки о состоянии репродуктивного здоровья. Чтобы предотвратить злоупотребления, такие заявления можно будет подавать только раз в год.
Кроме того, отменяется положение, которое требовало от людей предоставлять справку о бесплодии или стерилизацию перед юридическим изменением пола. Ранее премьер-министр страны Санна Марин отмечала, что одобрение этих поправок является приоритетом последних двух месяцев работы ее правительства, после чего в стране состоятся выборы.
Ожидается, что после голосования в парламенте поправки вступят в силу в ближайшее время.
Отметим, в прошлом месяце Испания одобрила законодательство, разрешающее изменение пола по собственному желанию, в то время как британское правительство наложило вето на аналогичный законопроект.
Напомним, Верховный суд Италии постановил, что дети не обязаны видеть своих бабушек и дедушек, если они этого не хотят. Там считают, что нежелательные отношения не могут быть навязаны.
Многолетнее дело было инициировано бабушкой и дедушкой по родительской линии, которые обратились в суд по делам несовершеннолетних в Милане, жалуясь на то, что они не могут встретиться с детьми "из-за препятствий, установленных родителями", с которыми они были в ссоре из-за семейного конфликта.