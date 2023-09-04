Фірма екснардепа продала ЗСУ несправні БпЛА за 800 мільйонів гривень, — BIHUS

Військові намагаються запустити несправного дрона. Скриншот

За рік від початку великої війни у Міноборони зрозуміли важливість БпЛА на полі бою. На цю галузь виділили мільярди, щоб мати можливість замовляти лише серійні, надійні моделі. Однак уникнути зловживань при закупівлі не вдалося.

Про це повідомив проект BIHUS.Info.

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Контракт з фірмою екснардепа

В серпні 2023 військові мали отримати 55 БПЛА HAWK, за які Міноборони сплатило 650 мільйонів гривень авансу. Контракт на загалом 807 мільйонів підписали з компанією родини екснардепа Розенблата.

До дня обіцяної здачі 55 комплексів (кожен з яких вартував державі понад 14,5 млн), виробник привіз на "прийомку" лише 4. Три з яких замовник не прийняв, бо:

два з них не змогли злетіти;

в одного трапилась біда з камерою;

ще один врізався носом у землю і цей ніс тріснув.

Замість 55 БпЛА — один

Комплекс справляв враження сирого, недоопрацьованого. У партнера Розенблата Костянтина Пожидаєва знайшлося пояснення.

"Він напряму мені казав, що туди входять ті 30% відкату з обороту", — розповів Пожидаєв.

Він зазначив, що після цієї пропозиції перестав працювати з Розенблатом.

І компанія розділилась: виробничі потужності залишились Пожидаєву, а юридичний контроль — Розенблату.

Як результат — умови збору цих безпілотників, як і їхні характеристики, змінились. З 55 комплексів вчасно і в нормальному стані здали лише один.

В свою чергу Міноборони погодилось відтермінувати дедлайн до жовтня.

Раніше ми повідомляли, до кінця поточного року проєкт "Армія дронів" планує закупити для потреб українських Збройних Сил 200 тисяч дронів та підготувати 50 тисяч операторів БпЛА.