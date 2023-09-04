Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Фирма экс-нардепа продала ВСУ неисправные БпЛА за 800 миллионов гривен, — BIHUS arrow

Фирма экс-нардепа продала ВСУ неисправные БпЛА за 800 миллионов гривен, — BIHUS

4 сентября 2023 22:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Фирма экс-нардепа продала ВСУ неисправные БпЛА за 800 миллионов гривен, — BIHUS
Военные пытаются запустить неисправный дрон. Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Через год после начала великой войны в Минобороны поняли важность БпЛА на поле боя. На эту область выделили миллиарды, чтобы иметь возможность заказывать только серийные, надежные модели. Однако избежать злоупотреблений при покупке не удалось.

Об этом сообщил проект BIHUS.Info.

Читайте также:

Контракт с фирмой экснардепа

В августе 2023 года военные должны были получить 55 БПЛА HAWK, за которые Минобороны оплатило 650 миллионов гривен аванса. Контракт в общей сложности 807 миллионов подписали с компанией семьи экснардепа Розенблата.

Ко дню обещанной сдачи 55 комплексов (каждый из которых стоил государству более 14,5 млн), производитель привез на "приемку" только 4. Три из которых заказчик не принял, так как:

  • два из них не смогли взлететь;
  • у одного случилась беда с камерой;
  • еще один врезался носом в землю и этот нос треснул.

Вместо 55 БпЛА — один

Комплекс производил впечатление сырого, недоработанного. У партнера Розенблата Константина Пожидаева нашлось объяснение.

"Он напрямую мне говорил, что туда входят те 30% отката из оборота", — рассказал Пожидаев.

Он отметил, что после этого предложения перестал работать с Розенблатом.

И компания разделилась: производственные мощности остались Пожидаеву, а юридический контроль — Розенблату.

Как результат, условия сбора этих беспилотников, как и их характеристики, изменились. Из 55 комплексов в срок и в нормальном состоянии сдали только один.

Минобороны согласилось отсрочить дедлайн до октября.

Ранее мы сообщали, что до конца текущего года проект "Армия дронов" планирует закупить для нужд украинских Вооруженных Сил 200 тысяч дронов и подготовить 50 тысяч операторов БПЛА.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз