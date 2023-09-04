Фирма экс-нардепа продала ВСУ неисправные БпЛА за 800 миллионов гривен, — BIHUS

Военные пытаются запустить неисправный дрон. Скриншот

Через год после начала великой войны в Минобороны поняли важность БпЛА на поле боя. На эту область выделили миллиарды, чтобы иметь возможность заказывать только серийные, надежные модели. Однако избежать злоупотреблений при покупке не удалось.

Об этом сообщил проект BIHUS.Info.

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Контракт с фирмой экснардепа

В августе 2023 года военные должны были получить 55 БПЛА HAWK, за которые Минобороны оплатило 650 миллионов гривен аванса. Контракт в общей сложности 807 миллионов подписали с компанией семьи экснардепа Розенблата.

Ко дню обещанной сдачи 55 комплексов (каждый из которых стоил государству более 14,5 млн), производитель привез на "приемку" только 4. Три из которых заказчик не принял, так как:

два из них не смогли взлететь;

у одного случилась беда с камерой;

еще один врезался носом в землю и этот нос треснул.

Вместо 55 БпЛА — один

Комплекс производил впечатление сырого, недоработанного. У партнера Розенблата Константина Пожидаева нашлось объяснение.

"Он напрямую мне говорил, что туда входят те 30% отката из оборота", — рассказал Пожидаев.

Он отметил, что после этого предложения перестал работать с Розенблатом.

И компания разделилась: производственные мощности остались Пожидаеву, а юридический контроль — Розенблату.

Как результат, условия сбора этих беспилотников, как и их характеристики, изменились. Из 55 комплексов в срок и в нормальном состоянии сдали только один.

Минобороны согласилось отсрочить дедлайн до октября.

Ранее мы сообщали, что до конца текущего года проект "Армия дронов" планирует закупить для нужд украинских Вооруженных Сил 200 тысяч дронов и подготовить 50 тысяч операторов БПЛА.