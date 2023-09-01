Фітнес-тренер з Полтави, який ображав військових, виправдав поведінку "боротьбою з корупцією"

Полтавський фітнес-тренер Роман Заволока на суді. Фото: скриншот з відео

Скандально відомий полтавський фітнес-тренер Роман Заволока отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік вперше зробив пубічно заяву щодо власних вчинків, а саме приниження службовця ТЦК та СП, який повернувся з фронту з пораненням.

Коментар фігуранта опублікувало Суспільне.

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Роман Заволока — фітнес-тренер, який неодноразово агресивно поводився із правоохоронцями та працівниками ТЦК та СП. Так, у липні чоловік вступив у перепалку з військовими та показав їм непристойний жест.

За його словами, працівники ТЦК "зіпсували йому настрій" та "піддали психологічному навантаженню", попросивши пред’явити документи. В тій же розмові він заявив, що "не хоче вбивати людей за гроші".

За даними СБУ, полтавчанин вже неодноразово намагався дискредитувати військових. Провокації та приниження чоловік публікував у своєму Інстаграмі.

Так, 26 серпня правоохоронці задокументували випадок, коли на одній із вулиць Полтави Роман Заволока сам підійшов і почав чіплятися та принижувати працівників ТЦК та СП. Серед них був військовослужбовець, котрий повернувся із зони бойових дій.

Військовослужбовець показав свої документи на камеру та пояснив, що воював добровольцем, отримав контузію, тому зараз працює у війккоматі. На що Роман Заволока заявив, що той "ганьбить форму" та плюнув у воїна.

Товариші військкома заступилися за нього. Однак Заволока продовжив провокувати їх, закликаючи до бійки. Однак військові не піддалися.

Саме цей випадок викликав найбільший резонанс. Минулі адміністративні протоколи схоже ніяк не вплинули на скандального "блогера".

На місце події виклиали поліцію. Через 3 дні поліція разом з СБУ затримала провокатора. При затриманні, як повідомляє Служба безпеки, чоловік чинив спротив.

Його дії кваліфікували як "хуліганство". За таке правопорушення Заволоці загрожує штраф або позбавлення волі на пів року. Вже 1 вересня йому обрали запобіжний захід. Своєї провини чоловік не визнає.



"Я ненавиджу країну-агресора, яка розпочала цю війну. І я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії від наших корупційних людей при владі, які беруть таких же з війни хлопців, які отримали поранення, які отримали контузії, і вони замість того, щоб зробити їм виплату та посадити дома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки. Розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно", — заявив фігурант.

До суду чоловіка триматимуть під вартою 60 діб у СІЗО, без права на внесення застави.

Нагадаємо, фітнес-тренеру з Полтави, який принижував військових, обрали запобіжний захід.

Також раніше стало відомо, що у Полтаві скандальний блогер обматюкав співробітників військкомату.