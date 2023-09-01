Оскорблявший военных фитнес-тренер из Полтавы оправдал поведение "борьбой с коррупцией"
Скандально известный полтавский фитнес-тренер Роман Заволока получил меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина впервые сделал пубичное заявление по поводу собственных поступков, а именно унижения служащего ТЦК и СП, вернувшегося с фронта с ранением.
Комментарий фигуранта опубликовало Суспільне.
Почему фитнес-тренер из Полтавы оказался на скамье подсудимых
Роман Заволока — фитнес-тренер, неоднократно агрессивно обращавшийся с правоохранителями и работниками ТЦК и СП. Так, в июле мужчина вступил в перепалку с военными и показал им непристойный жест.
По его словам, работники ТЦК "испортили ему настроение" и "подвергли психологической нагрузке", попросив предъявить документы. В том же разговоре он заявил, что "не хочет убивать людей за деньги".
По данным СБУ, полтавчанин уже неоднократно пытался дискредитировать военных. Провокацию и унижение мужчина публиковал в своем Инстаграмме.
Так, 26 августа правоохранители задокументировали случай, когда на одной из улиц Полтавы Роман Заволока сам подошел и начал приставать и унижать работников ТЦК и СП. Среди них был воин, вернувшийся из зоны боевых действий.
Военнослужащий показал свои документы на камеру и объяснил, что воевал добровольцем, получил контузию, поэтому сейчас работает в войкомате. На что Роман Заволока заявил, что тот "позорит форму", и плюнул в воина.
Товарищи военкома вступились за него. Однако Заволока продолжил провоцировать их, призывая к драке. Однако военные не поддались.
Именно этот случай вызвал самый большой резонанс. Административные протоколы никак не повлияли на скандального "блогера".
На место происшествия вызвали полицию. Через три дня полиция вместе с СБУ задержала провокатора. При задержании, как сообщает Служба безопасности, мужчина сопротивлялся.
Его действия квалифицировали как "хулиганство". За такое правонарушение Заволоке грозит штраф или лишение свободы на полгода. Уже 1 сентября ему избрали меру пресечения. Своей вины мужчина не признает.
"Я ненавижу страну-агрессора, которая начала эту войну. И я всеми силами пытаюсь свести неправомерные действия от наших коррупционных людей у власти, берущих таких же с войны ребят, получивших ранения, получивших контузии, и вместо того, чтобы сделать им выплату и посадить дома, они ставят их патрулировать улицы и вручать людям повестки. Понимая, что люди будут реагировать на это агрессивно", — заявил фигурант.
До суда мужчину будут содержать под стражей 60 суток в СИЗО, без права на внесение залога.
Напомним, фитнес-тренеру из Полтавы, который унижал военных, избрали меру пресечения.
Также ранее стало известно, что в Полтаве скандальный блогер обматерил сотрудников военкомата.