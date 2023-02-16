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Фонд Вадима Столара доставив у Харків і Херсон понад 40 тонн гуманітарного вантажу

16 лютого 2023 13:56
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Фонд Вадима Столара привіз понад 40 тонн гуманітарної допомоги до Харкова та Херсона
Фонд Вадима Столара привіз понад 40 тонн гуманітарної допомоги до Харкова та Херсона
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Благодійний фонд Вадима Столара відправив шість вантажівок з понад 40 тоннами гуманітарної допомоги до міст, які щоденно потерпають від обстрілів окупантів – Харкова та Херсона.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу LIVE.

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Так благодійники продовжують місію, яку взяли на себе від початку масштабного вторгнення – підтримка українців, зокрема у гарячих точках біля лінії фронту.

"Ми й надалі будемо допомагати як нашим захисникам, так і цивільним громадянам. Багато людей втратили свої домівки, рідних, вимушені жити під щоденними обстрілами. Наша мета – полегшити життя людям, допомогти всім необхідним. Був радий особисто завітати та потиснути руку волонтерам. Щиро дякую за вашу допомогу, за те, що під постійними обстрілами намагаєтеся полегшити життя людей!" – прокоментував гуманітарну місію засновник Фонду Вадим Столар.

Він також зазначив, що і у Харкові, і у Херсоні поспілкувався з місцевими жителями, щоб визначити, якої ще допомоги вони потребують у цій складній ситуації.

Фонд

Що привезли людям у Харків та Херсон

Цього разу волонтери привезли до Харкова та Херсона понад 12 000 одиниць харчових продуктів, близько 1000 теплих ковдр, 500 аптечок, ліхтарі, свічки, 30 тисяч засобів гігієни та багато іншого.

Зі свого боку представники громад міст, які приймали гуманітарний вантаж, подякували Фонду за допомогу найнеобхіднішим.

Фонд

"Є деякі будинки, в яких у нас з тих чи інших причин порушено теплопостачання, тому ми так само роздаємо теплі ковдри, спальники. Зрозуміло, що кожному жителю цього недостатньо, тож ми звертаємось до різних організацій. Ось сьогодні дякуємо Фонду Вадима Столара, команда якого привезла цю допомогу для наших людей, дітей, і тепер ми забезпечені найнеобхіднішим", – зазначила голова Корабельної районної ради у місті Херсоні Наталя Чорненька.

Фонд

Своєю чергою харківські волонтери підкреслили плідну співпрацю з Благодійним фондом протягом усього часу з перших днів вторгнення.

"Ми завжди раді допомогти, і будемо й надалі підтримувати жителів Харкова, Херсона та інших населених пунктів України, а також наші Збройні сили!" – відреагували волонтери Фонду Вадима Столара.

Зазначимо, що Благодійний фонд Вадима Столара від початку масштабного вторгнення РФ допомагає військовим і цивільним громадянам, які опинилися в біді. Окрім матеріальної, волонтери зосереджені й на реабілітаційній підтримці населення, в межах якої реалізується низка проєктів, таких як "Відновись", "Спорт на районі", "Обстеження організму" тощо.

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