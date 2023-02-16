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Фонд Вадима Столара доставил в Харьков и Херсон более 40 тонн гуманитарного груза

16 февраля 2023 13:56
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Фонд Вадима Столара привез более 40 тонн гуманитарной помощи в Харьков и Херсон
Фонд Вадима Столара привез более 40 тонн гуманитарной помощи в Харьков и Херсон
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Благотворительный фонд Вадима Столара отправил шесть грузовиков с более чем 40 тоннами гуманитарной помощи в города, ежедневно страдающие от обстрелов оккупантов – Харькова и Херсона.

Об этом говорится в сюжете телеканала LIVE.

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Так благотворители продолжают миссию, которую взяли на себя с начала масштабного вторжения – поддержка украинцев, в частности, в горячих точках у линии фронта.

"Мы и дальше будем помогать как нашим защитникам, так и гражданским гражданам. Многие потеряли свои дома, родных, вынуждены жить под ежедневными обстрелами. Наша цель – облегчить жизнь людям, помочь всем необходимым. Был рад лично посетить и пожать руку волонтерам. Искренняя благодарность за вашу помощь, за то, что под постоянными обстрелами пытаетесь облегчить жизнь людей! – прокомментировал гуманитарную миссию основатель Фонда Вадим Столар.

Он также отметил, что и в Харькове, и в Херсоне пообщался с местными жителями, чтобы определить, в какой еще помощи они нуждаются в этой сложной ситуации.

Фонд

Что привезли людям в Харьков и Херсон

В этот раз волонтеры привезли в Харьков и Херсон более 12 000 единиц пищевых продуктов, около 1000 теплых одеял, 500 аптечек, фонари, свечи, 30 тысяч средств гигиены и многое другое.

Со своей стороны представители общин городов, принимавших гуманитарный груз, поблагодарили Фонд за помощь самым необходимым.

Фонд

"Есть некоторые дома, в которых у нас по тем или иным причинам нарушено теплоснабжение, поэтому мы так же раздаем теплые одеяла, спальники. Понятно, что каждому жителю этого недостаточно, поэтому мы обращаемся к разным организациям. Вот сегодня благодарим Фонд Вадима Столара, команда которого привезла эту помощь для наших людей, детей, и теперь мы обеспечены самым необходимым", — отметила председатель Корабельного районного совета в Херсоне Наталья Черненькая.

Фонд

В свою очередь харьковские волонтеры подчеркнули плодотворное сотрудничество с Благотворительным фондом на протяжении всего времени с первых дней вторжения.

"Мы всегда рады помочь, и будем и дальше поддерживать жителей Харькова, Херсона и других населенных пунктов Украины, а также наши Вооруженные силы!" – отреагировали волонтеры Фонда Вадима Столара.

Отметим, что Благотворительный фонд Вадима Столара с начала масштабного вторжения РФ помогает оказавшимся в беде военным и гражданским гражданам. Кроме материальной, волонтеры сосредоточены и на реабилитационной поддержке населения, в рамках которой реализуется ряд проектов, таких как "Восстановись", "Спорт на районе", "Обследование организма" и т.д.

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