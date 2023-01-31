В межах проєкту Фонд передав сучасні високотехнологічні дрони Головному управлінню розвідки

Фонд Вадима Столара передав дрони Головному управлінню розвідки
Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України в межах проєкту "++ для ЗСУ" отримали від Благодійного фонду Вадима Столара сучасні високотехнологічні дрони.
Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE.
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"Зрозуміло, що наші військові, і зокрема розвідка, потребують високотехнологічного обладнання. Фонд Вадима Столара продовжує допомагати військовим, і сьогодні ми передаємо чергові дрони для розвідувальних операцій саме представникам ГУР. Ці дрони обладнано трьома камерами, включно з тепловізійною, і я впевнена, що ці додаткові "очі" допоможуть розвідці ще більш ефективно виконувати бойові завдання і врятують багато життів", — прокоментувала передання обладнання волонтерка Фонду Наталія Приходько.
Вона зазначила, що передання дронів розвідникам є продовженням системної роботи Благодійного фонду Вадима Столара з підтримки військових.
"Нашим пріоритетом залишається максимальна допомога захисникам. Йдеться не тільки про таке обладнання, яке передаємо сьогодні, а й зимове екіпірування, тепловізори тощо. Спектр допомоги дуже широкий, адже ми завжди намагаємося реагувати на ті запити, що надходять безпосередньо від військових", — підкреслила волонтерка.
Своєю чергою представник Головного управління розвідки, який отримував дрони від волонтерів, наголосив, що вже найближчим часом апарати будуть працювати на найгарячіших ділянках фронту.
"Хочемо від щирого серця подякувати Фонду Вадима Столара, який постійно нам допомагає і зараз передав ці високотехнологічні дрони. Думаю, вже днів за три вони будуть у гарячих точках, де допомагатимуть нашій артилерії, нашим розвідникам, рятуватимуть життя нашим спецпризначенцям. Тож окремо дякую і від нашого спецпідрозділу — зокрема й особисто Вадиму Столару", — заявив представник ГУР.
Загалом Фондом було передано військовим наступні матеріально-технічні засоби та спорядження:
- засоби зв'язку, спостереження, квадрокоптери та інша спецтехніка — 262 одиниці;
- військовий одяг та додаткове екіпірування — 30910 одиниць;
- броньовані транспортні засоби — 21 одиниця.