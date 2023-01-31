В рамках проекта Фонд передал современные высокотехнологичные дроны Главному управлению разведки

Передача дронов разведчикам является продолжением системной работы Фонда

Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины в рамках проекта "++ для ВСУ" получили от Благотворительного фонда Вадима Столара современные высокотехнологичные дроны.

Об этом говорится в сюжете Новини.LIVE.

Подробности

"Понятно, что наши военные, и в частности разведка, нуждаются в высокотехнологичном оборудовании. Фонд Вадима Столара продолжает помогать военным, и сегодня мы передаем очередные дроны для разведывательных операций именно представителям ГУР. Эти дроны оборудованы тремя камерами, включая тепловизионную, и я уверена, что эти дополнительные "глаза" помогут разведке еще более эффективно выполнять боевые задачи и спасут много жизней", — прокомментировала передачу оборудования волонтер Фонда Наталья Приходько.

Она отметила, что передача дронов разведчикам является продолжением системной работы Благотворительного фонда Вадима Столара по поддержке военных.

"Нашим приоритетом остается максимальная помощь защитникам. Речь идет не только о таком оборудовании, которое передаем сегодня, но и зимней экипировке, тепловизорах и т.д. Спектр помощи очень широк, ведь мы всегда стараемся реагировать на поступающие непосредственно от военных запросы", — подчеркнула волонтер.

В свою очередь представитель Главного управления разведки, получавший дроны от волонтеров, отметил, что уже в ближайшее время аппараты будут работать на самых горячих участках фронта.

"Хотим от всей души поблагодарить Фонд Вадима Столара, который постоянно нам помогает и сейчас передал эти высокотехнологичные дроны. Думаю, уже дня через три они будут в горячих точках, где будут помогать нашей артиллерии, нашим разведчикам, спасать жизнь нашим спецназначенцам. Поэтому отдельно благодарю и от нашего спецподразделения — в том числе и лично Вадима Столара", — заявил представитель ГУР.

Фондом были переданы военным следующие материально-технические средства и снаряжение: