Forbes підрахував щомісячні доходи Арестовича під час війни

Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: absatz.media

Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович, попри свою відставку, зміцнив фінансовий стан. Так, з початку повномасштабного вторгнення РФ Арестович в рази збільшив свої доходи.

Про це повідомляє Forbes.

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Зазначається, що до лютого 2022 року на YouTube-каналі Олексія Арестовича спостерігалось 146 тис. підписників, однак у травні того ж року їх кількість зросла майже в дев’ять разів — до 1,38 млн. Зараз в ексрадника ОП нараховується 1,72 млн підписників, що дозволяє йому посісти місце серед топів українського YouTube.

Популярність продуктів Арестовича стрімко зросла в понад 10 разів. Так, на модуль "Профайлінг" у вересні 2021 року записалося всього 68 учасників, а у вересні 2022 року на семінарі "Свідомість та реальність" нараховувалось майже 900 осіб. У закритому чаті Telegram, куди мають доступ ті, хто сплатив курси чи семінари — 1373 учасники. До того ж кількість і вартість семінарів зросла — 1300-1800 грн за семінар.

"У жовтні 2022 року Арестович заявляв, що його дохід складає $30 тис. на місяць, утім лише один семінар, за який по 1500 грн сплачують від 330 до 900 учасників, приносить йому від $14 тис. до $36 тис. Таких семінарів лише на жовтень 2023 року заплановано сім", — зазначає видання.

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Арестович також проводить приватні консультації, які тривають приблизно 1,5 години за ціною 3 тис. доларів. За словами адміністраторки школи розвитку Арестовича, наразі в черзі очікують 170 осіб.

За даними аналітичного сервісу SocialBlade, монетизація YouTube-каналу Alexey Arestovych значно варіюється, охоплюючи діапазон від 4 тис. доларів до 65 тис. доларів щомісяця. Ця значна різниця обумовлена відсутністю детальних даних про аудиторію каналу.

"Якщо скласти всі джерела доходу (навіть без особистих консультацій), виходить значно більше ніж $30 тис., про які говорив сам Арестович. За консервативною оцінкою, при якій кожний його семінар відвідає 350 учасників, за жовтень він має заробити понад $120 тис.", — додає видання.

Нагадаємо, що Арестович днями потрапив у сексистський скандал, адже блогери публічно виклали в мережі відео з платних семінарів Арестовича, де він відкрито ображав жінок і говорив про бажання "задушити їх". Така поведінка викликала обурення в мережі. Новини.LIVE розбиралися, чи набере ситуація нових обертів та чим обернеться для політичного майбутнього Арестовича.