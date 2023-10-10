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Forbes подсчитал ежемесячные доходы Арестовича во время войны

10 октября 2023 02:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Forbes подсчитал ежемесячные доходы Арестовича во время войны
Экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: absatz.media
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович, несмотря на свою отставку, укрепил финансовое состояние. Так, с начала полномасштабного вторжения РФ Арестович в разы увеличил свои доходы.

Об этом сообщает Forbes.

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Отмечается, что к февралю 2022 года на YouTube-канале Алексея Арестовича наблюдалось 146 тыс. подписчиков, однако в мае того же года их количество выросло почти в девять раз — до 1,38 млн. Сейчас у экс-советника ОП насчитывается 1,72 млн подписчиков, что позволяет ему занять место среди топов украинского YouTube.

Популярность продуктов Арестовича стремительно возросла более чем в 10 раз. Так, на модуль "Профайлинг" в сентябре 2021 года записалось всего 68 участников, а в сентябре 2022 на семинаре "Сознание и реальность" насчитывалось почти 900 человек. В закрытом чате Telegram, куда имеют доступ те, кто оплатил курсы или семинары, — 1373 участника. К тому же количество и стоимость семинаров выросла – 1300-1800 грн за семинар.

"В октябре 2022 года Арестович заявлял, что его доход составляет $30 тыс. в месяц, впрочем, только один семинар, за который по 1500 грн платят от 330 до 900 участников, приносит ему от $14 тыс. до $36 тыс. Таких семинаров только на октябрь в 2023 году запланировано семь", — отмечает издание.

Сколько стоит побыть наедине с Арестовичем

Арестович также проводит частные консультации, которые длятся примерно 1,5 часа по цене 3 тыс. долларов. По словам администратора школы развития Арестовича, сейчас в очереди ожидают 170 человек.

По данным аналитического сервиса SocialBlade, монетизация YouTube-канала Alexey Arestovych значительно варьируется, охватывая диапазон от 4 тыс. до 65 тыс. долларов ежемесячно. Эта значительная разница обусловлена отсутствием подробных данных об аудитории канала.

"Если составить все источники дохода (даже без личных консультаций), получается гораздо больше $30 тыс., о которых говорил сам Арестович. По консервативной оценке, при которой каждый его семинар посетит 350 участников, за октябрь он должен заработать более $120 тыс.", — добавляет издание.

Напомним, что Арестович на днях попал в сексистский скандал, ведь блоггеры публично выложили в сети видео с платных семинаров Арестовича, где он откровенно оскорблял женщин и говорил о желании "задушить их". Такое поведение вызвало негодование в сети. Новини.LIVE разбирались, наберет ли ситуация новых оборотов и чем обернется для политического будущего Арестовича.

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