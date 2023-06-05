Фото дня: малюк військової солодко спить на руках у Залужного
У понеділок, 5 червня, мережу замилувало фото, де маленька дитина військової міцно спить на руках у Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Генерал пильно слідкує, аби не розбудити малечу.
Відповідні фото з'явились у Telegram-каналах.
Фото дня із Залужним
У понеділок, 5 червня, мережу сколихнуло фото Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з маленькою дитиною на руках, яка міцно спить.
Як з'ясувалося, маленьку дівчинку звати Соломія — це донька військової. Її мама пресофіцер Поліна Кравченко, яка служила у 56 та 72 бригадах.
Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поширив нове відео з українськими захисниками. На відео військові читають молитву за визволення України.