Фото дня: малюк військової солодко спить на руках у Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з малюком на руках. Фото: t.me/FastFocus

У понеділок, 5 червня, мережу замилувало фото, де маленька дитина військової міцно спить на руках у Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Генерал пильно слідкує, аби не розбудити малечу.

Відповідні фото з'явились у Telegram-каналах.

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У понеділок, 5 червня, мережу сколихнуло фото Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з маленькою дитиною на руках, яка міцно спить.

Як з'ясувалося, маленьку дівчинку звати Соломія — це донька військової. Її мама пресофіцер Поліна Кравченко, яка служила у 56 та 72 бригадах.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з малюком на руках. Фото: t.me/FastFocus

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з малюком та його мамою. Фото: t.me/FastFocus

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поширив нове відео з українськими захисниками. На відео військові читають молитву за визволення України.