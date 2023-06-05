Фото дня: малыш военной сладко спит на руках у Залужного
В понедельник, 5 июня, сеть облюбовало фото, где маленький военный ребенок крепко спит на руках у Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Генерал пристально следит, чтобы не разбудить малышей.
Ответные фото появились в Telegram-каналах.
Фото дня с Залужным
В понедельник, 5 июня, сеть всколыхнуло фото Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с маленьким крепко спящим ребенком на руках.
Как выяснилось, маленькую девочку зовут Соломия — это дочь военной. Ее мама пресс-офицер Полина Кравченко, которая служила в 56 и 72 бригадах.
Напомним, недавно Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный распространил новое видео с украинскими защитниками. На видео военные читают молитву за освобождение Украины.