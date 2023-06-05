Фото дня: малыш военной сладко спит на руках у Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с малышом на руках. Фото: t.me/FastFocus

В понедельник, 5 июня, сеть облюбовало фото, где маленький военный ребенок крепко спит на руках у Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Генерал пристально следит, чтобы не разбудить малышей.

Ответные фото появились в Telegram-каналах.

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В понедельник, 5 июня, сеть всколыхнуло фото Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с маленьким крепко спящим ребенком на руках.

Как выяснилось, маленькую девочку зовут Соломия — это дочь военной. Ее мама пресс-офицер Полина Кравченко, которая служила в 56 и 72 бригадах.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с малышом на руках. Фото: t.me/FastFocus

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с малышом и его мамой. Фото: t.me/FastFocus

Напомним, недавно Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный распространил новое видео с украинскими защитниками. На видео военные читают молитву за освобождение Украины.