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Фото Залужного з його автографом продали на благодійному аукціоні: скільки заплатили за лот

21 березня 2023 21:43
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Народний депутат України дев’ятого скликання Олексій Леонов (ліворуч) та автор світлини, фотокореспондент газети "Голос України" Андрій Нестеренко
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Під час благодійного аукціону на підтримку Збройних сил України фотографія "Генерал Валерій Залужний у Верховній Раді України" з автографом Головнокомандувача ЗСУ була продана за 83 800 грн. 

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

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Благодійний аукціон

Відомою, що лот придбав народний депутат України Олексій Леонов. Усі кошти з продажу підуть на підтримку військових міста-фортеці Бахмут.

Як зазначається, організатори на Telegram-каналі "Аукціон на підтримку ЗСУ" також виставили уламок російського літака СУ-34, який був збитий на Київщині, та три гільзи від кулемета Browning M2 50-го калібру.

Нагадаємо, український футбольний клуб "Верес" збирається провести благодійний аукціон з унікальними призами, які сподобаються будь-якому вболівальнику незалежно від клубних уподобань. 

Лотами благодійного аукціону стануть футболки "Вереса", які підписали Валерій Залужний, Сергій Наєв, Кирило Буданов та Олександр Усик. Клуб вручив кожному із них іменні футболки, на яких вони залишили свій автограф.

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