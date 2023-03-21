Фото Залужного с его автографом продали на благотворительном аукционе: сколько заплатили за лот
Во время благотворительного аукциона в поддержку Вооруженных Сил Украины фотография "Генерал Валерий Залужный в Верховной Раде Украины" с автографом Главнокомандующего ВСУ была продана за 83 800 грн.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.
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Благотворительный аукцион
Известно, что лот приобрел народный депутат Украины Алексей Леонов. Все средства по продаже пойдут в поддержку военных города-крепости Бахмут.
Как отмечается, организаторы на Telegram-канале "Аукцион в поддержку ВСУ" также выставили обломок российского самолета СУ-34, который был сбит в Киевской области, и три гильзы от пулемета Browning M2 50-го калибра.
Напомним, украинский футбольный клуб "Верес" собирается провести благотворительный аукцион с уникальными призами, которые понравятся любому болельщику вне зависимости от клубных предпочтений.
Лотами благотворительного аукциона станут футболки "Вереса", которые подписали Валерий Залужный, Сергей Наев, Кирилл Буданов и Александр Усик. Клуб вручил каждому из них именные футболки, на которых оставили свой автограф.