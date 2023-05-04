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Французький художник намалював портрет Дмитра Коцюбайла в окопі під Бородянкою

4 травня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Французький художник намалював портрет Дмитра Коцюбайла в окопі під Бородянкою
Портрет Дмитра Коцюбайла в окопі під Бородянкою Фото: Instagram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Київській області французький художник Крістіан Гемі, відомий як С215, намалював два портрети Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"). Роботи майстра можна побачити в Ірпені та Бородянці.

Про це Крістіан Гемі розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Він намалював українського бійця, Героя України, Дмитра Коцюбайла із позивним Да Вінчі на обшитій дерев’яними дошками стіні окопу під містом Бородянка на Київщині, де у лютому-березні минулого року тривали жорстокі бої через спробу росіян захопити Київ.

Портрет Дмитра Коцюбайла під Бородянкою Фото: Instagram

"Портрет Дмитра Коцюбайла, він же Да Вінчі (1995−2023), одного з найбільш шанованих українських героїв, який пішов в українські війська у 15 років і був наймолодшим командиром України, на чолі відомого елітного підрозділу Вовки. Смерть да Вінчі в Бахмуті викликала глибоке хвилювання всієї України", — написав Гемі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by C215 (@christianguemy)

Легендарний командир

Свій останній бій Дмитро прийняв 7 березня під Бахмутом. Звістка про загибель на Донбасі Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі") вразила українців. Юний хлопчина, що вирушив на фронт у 18, за кілька років став легендарним командиром. Свого часу він отримав найвищу державну нагороду — звання Героя України і був одним з наймолодших Героїв України. Йому було 27 років.

Нагадаємо, у Львові присвятили фонтан загиблому захиснику Да Вінчі

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