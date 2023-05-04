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Французский художник нарисовал портрет Дмитрия Коцюбайла в окопе под Бородянкой

4 мая 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Французский художник нарисовал портрет Дмитрия Коцюбайла в окопе под Бородянкой
Портрет Дмитрия Коцюбайла в окопе под Бородянкой Фото: Instagram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Киевской области французский художник Кристиан Гэми, известный как С215, нарисовал два портрета Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи"). Работы мастера можно увидеть в Ирпене и Бородянке.

Об этом Кристиан Гэми рассказал на своей странице в Instagram.

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Он нарисовал украинского бойца, Героя Украины, Дмитрия Коцюбайла с позывным Да Винчи на обшитой деревянными досками стене окопа под Бородянкой Киевской области, где в феврале-марте прошлого года продолжались жестокие бои из-за попытки россиян захватить Киев.

Портрет Дмитрия Коцюбайла под Бородянкой Фото: Instagram

"Портрет Дмитрия Коцюбайла, он же Да Винчи (1995-2023), одного из самых уважаемых украинских героев, ушедшего в украинские войска в 15 лет и являвшегося самым молодым командиром Украины, во главе известного элитного подразделения Волки. Смерть да Винчи в Бахмуте вызвала глубокое волнение всей Украины", — написал Геми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by C215 (@christianguemy)

Легендарный командир

Свое последнее сражение Дмитрий принял 7 марта под Бахмутом. Известие о гибели на Донбассе Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи") поразило украинцев. Юный паренек, отправившийся на фронт в 18, через несколько лет стал легендарным командиром. В свое время он получил высшую государственную награду — звание Героя Украины и был одним из самых молодых Героев Украины. Ему было 27 лет.

Напомним, во Львове посвятили фонтан погибшему защитнику Да Винчи.

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