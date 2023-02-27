Хлопчик, про якого у своєму фільмі Рік розповів Комаров, знайшов свою сім'ю

Гайдай розповів історію двох хлопчиків з Рубіжного, яких показали в документальному фільмі про рік війни в Україні
П'ятирічний хлопчик і його брат із Рубіжного Луганської області, про яких у своєму фільмі "Рік" розповів Дмитро Комаров, знайшли свою родину. Очільник Луганської ОВА розповів історію двох хлопчиків.
Про це Сергій Гайдай написав у своєму Facebook.
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Герої фільму "Рік"
Одним із героїв проєкту, який розповідає про те, як минув рік після вторгнення рф, став хлопчик із Рубіжного. Комаров зустрів його у квітні в лікарні Сєвєродонецька. Хлопчик сказав, що його звуть Петровичем. Він розповів, що його мати зникла, а тато — на заробітках.
Як розповідають у фільмі, Петрович і його старший брат тиждень жили самі. Потім їх виявили українські військові і відвезли до лікарні.
Історія хлопчиків
Продовження історії Петровича розповів голова Луганської ОВА.
Гайдай розказав, що у квітні 2022-го у Рубіжному "було пекло", місто вже частково окупували росіяни і постійно точилися бої. У 20-х числах квітня нацгвардійці під час патрулювання вулиць Рубіжного виявили двох хлопчиків.
"Стало відомо, що їхній батько перебуває в Полтаві, з ним зв'язалися і вже наступного дня "швидка" з хлопцями рушила до Полтавської області. Діти були з батьком у безпеці. Доля матері тоді ще була невідома", — розповів Гайдай.
За кілька днів до позицій ЗСУ у Рубіжному прийшла жінка, яка шукала своїх дітей, додав голова ОВА.
"На початку квітня росіяни зупинили її на вулиці та відправили до організованої в'язниці в одній із захоплених адмінбудівель Рубіжного. Жінка розповіла, що її били, знущалися, шантажуючи дітьми, змушували розвідувати позиції українських захисників", — написав Сергій Гайдай.
Згодом жінку відпустили. Удома дітей вона вже не застала, тож пішла їх шукати.
"Зараз родина разом", — повідомив голова ОВА.
Нагадаємо, нещодавно журналіст Дмитро Комаров показав кадри з засекреченого "Центру прийняття рішень".
Фото: Сергій Гайдай/ Telegram