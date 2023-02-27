Мальчик, о котором в своем фильме Рик рассказал Комаров, нашел свою семью

Гайдай рассказал историю двух мальчиков из Рубежного, которых показали в документальном фильме о годе войны в Украине
Пятилетний мальчик и его брат из Рубежного Луганской области, о которых в своем фильме "Год" рассказал Дмитрий Комаров, нашли свою семью. Глава Луганской ОВА рассказал историю двух мальчиков.
Об этом Сергей Гайдай написал в своем Facebook.
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Герои фильма "Год"
Одним из героев проекта, рассказывающего о том, как прошел год после вторжения россии, стал мальчик из Рубежного. Комаров встретил его в апреле в больнице Северодонецка. Мальчик сказал, что его зовут Петровичем. Он рассказал, что его мать исчезла, а папа — на заработках.
Как рассказывают в фильме, Петрович и его старший брат неделю жили сами. Затем их обнаружили украинские военные и отвезли в больницу.
История мальчиков
Продолжение истории Петровича рассказал глава Луганской ОВА.
Гайдай рассказал, что в апреле 2022-го в Рубежном "был ад", город уже частично оккупировали россияне и постоянно шли бои. В 20-х числах апреля нацгвардейцы во время патрулирования улиц Рубежного обнаружили двух мальчиков.
"Стало известно, что их отец находится в Полтаве, с ним связались и уже на следующий день "скорая" с ребятами поехала в Полтавскую область. Дети были с отцом в безопасности. Судьба матери тогда еще была неизвестна", — рассказал Гайдай.
За несколько дней к позициям ВСУ в Рубежном пришла женщина, которая искала своих детей, добавил глава ОВА.
"В начале апреля россияне остановили ее на улице и отправили в организованную тюрьму в одном из захваченных админзданий Рубежного. Женщина рассказала, что ее избивали, издевались, шантажируя детьми, заставляли разведывать позиции украинских защитников", — написал Сергей Гайдай.
Впоследствии женщину отпустили. Дома детей она уже не застала, и пошла их искать.
"Сейчас семья вместе", — сообщил глава ОВА.
Напомним, недавно журналист Дмитрий Комаров показал кадры из засекреченного "Центра принятия решений".
Фото: Сергей Гайдай/ Telegram