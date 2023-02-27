Мальчик, о котором в своем фильме Рик рассказал Комаров, нашел свою семью

Спасенные мальчики из Рубежного

Пятилетний мальчик и его брат из Рубежного Луганской области, о которых в своем фильме "Год" рассказал Дмитрий Комаров, нашли свою семью. Глава Луганской ОВА рассказал историю двух мальчиков.

Об этом Сергей Гайдай написал в своем Facebook.

Герои фильма "Год"

Одним из героев проекта, рассказывающего о том, как прошел год после вторжения россии, стал мальчик из Рубежного. Комаров встретил его в апреле в больнице Северодонецка. Мальчик сказал, что его зовут Петровичем. Он рассказал, что его мать исчезла, а папа — на заработках.

Как рассказывают в фильме, Петрович и его старший брат неделю жили сами. Затем их обнаружили украинские военные и отвезли в больницу.

История мальчиков

Продолжение истории Петровича рассказал глава Луганской ОВА.

Гайдай рассказал, что в апреле 2022-го в Рубежном "был ад", город уже частично оккупировали россияне и постоянно шли бои. В 20-х числах апреля нацгвардейцы во время патрулирования улиц Рубежного обнаружили двух мальчиков.

"Стало известно, что их отец находится в Полтаве, с ним связались и уже на следующий день "скорая" с ребятами поехала в Полтавскую область. Дети были с отцом в безопасности. Судьба матери тогда еще была неизвестна", — рассказал Гайдай.

За несколько дней к позициям ВСУ в Рубежном пришла женщина, которая искала своих детей, добавил глава ОВА.

"В начале апреля россияне остановили ее на улице и отправили в организованную тюрьму в одном из захваченных админзданий Рубежного. Женщина рассказала, что ее избивали, издевались, шантажируя детьми, заставляли разведывать позиции украинских защитников", — написал Сергей Гайдай.

Впоследствии женщину отпустили. Дома детей она уже не застала, и пошла их искать.

"Сейчас семья вместе", — сообщил глава ОВА.

Напомним, недавно журналист Дмитрий Комаров показал кадры из засекреченного "Центра принятия решений".

Фото: Сергей Гайдай/ Telegram