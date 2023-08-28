Галущенко розповів, чи чекати українцям відключення світла взимку

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Міністерство енергетики України

В Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Проте це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Кабінету міністрів України.

Читайте також:

Підготовка до зимового періоду

"Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження зимового опалювального сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак. Мета ворога — досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чого навчилися з точки зору утримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані", — пояснив він.

Чи будуть планові відключення

Галущенко додав, якщо не буде серйозних пошкоджень внаслідок обстрілів, тоді вимикати світло не будуть.

"Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер", — запевнив посадовець.

Нагадаємо, на тлі інформації про те, що ворог може знову готувати атаки на критичну інфраструктуру України в опалюваний сезон, енергетики пропрацьовують всі можливі сценарії. В Одеській області тривають перевірки котелень та станцій, які обслуговують абонентів.