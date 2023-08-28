Галущенко рассказал, ждать ли украинцам отключения света зимой

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Министерство энергетики Украины

В Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Читайте также:

Подготовка к зимнему периоду

"Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак. Цель врага — достичь блэкаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы", — объяснил он.

Будут ли плановые отключения

Галущенко добавил, если не будет серьезных повреждений в результате обстрелов, тогда выключать свет не будут.

"Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер", — заверил чиновник.

Напомним, на фоне информации о том, что враг может снова готовить атаки на критическую инфраструктуру Украины в отапливаемый сезон, энергетики прорабатывают все возможные сценарии. В Одесской области продолжаются проверки котельных и станций, обслуживающих абонентов.