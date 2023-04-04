Галущенко розповів про ситуацію в енергосистемі України: у яких регіонах відновили електропостачання
В Україні об’єкти енергосистеми працюють на повну потужність забезпечуючи електроенергією усіх доступних абонентів. Протягом останньої доби відновили електропостачання 4,5 тисячам абонентів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Ситуація в енергосистемі
Очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що вітчизняна генерація має усі необхідні обсяги потужності, причому із запасом.
Тому споживачі електроенергії в Україні забезпечуються у повному обсязі.
Відновлення електропостачання
Також Галущенко повідомив, що протягом попередньої доби було відновлено постачання електроенергії у трьох регіонах.
Йдеться про Донецьку, Харківську та Херсонську області.
Там світло з’явилося у оселях 4,5 тисячах абонентів.
Нагадаємо, що 2 квітня в результаті ворожих обстрілів було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС.
Станом на ранок 3 квітня через негоду знеструмлено близько 2 тис. абонентів у Київській області та 3,8 тис. — на Одещині.
Фото: пресслужба Міністерства енергетики України