Галущенко розповів про ситуацію в енергосистемі України: у яких регіонах відновили електропостачання

Міністр енергетики України Герман Галущенко

В Україні об’єкти енергосистеми працюють на повну потужність забезпечуючи електроенергією усіх доступних абонентів. Протягом останньої доби відновили електропостачання 4,5 тисячам абонентів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

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Очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що вітчизняна генерація має усі необхідні обсяги потужності, причому із запасом.

Тому споживачі електроенергії в Україні забезпечуються у повному обсязі.

Відновлення електропостачання

Також Галущенко повідомив, що протягом попередньої доби було відновлено постачання електроенергії у трьох регіонах.

Йдеться про Донецьку, Харківську та Херсонську області.

Там світло з’явилося у оселях 4,5 тисячах абонентів.

Нагадаємо, що 2 квітня в результаті ворожих обстрілів було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС.

Станом на ранок 3 квітня через негоду знеструмлено близько 2 тис. абонентів у Київській області та 3,8 тис. — на Одещині.

Фото: пресслужба Міністерства енергетики України