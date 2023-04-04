Галущенко рассказал о ситуации в энергосистеме Украины: какие регионы возобновили электроснабжение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко

В Украине объекты энергосистемы работают на полную мощность, обеспечивая электроэнергией всех доступных абонентов. За последние сутки возобновили электроснабжение 4,5 тысяч абонентов в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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Глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что отечественная генерация имеет все необходимые объемы мощности, причем с запасом.

Потому потребители электроэнергии в Украине обеспечиваются в полном объеме.

Восстановление электроснабжения

Также Галущенко сообщил, что в течение предыдущих суток были возобновлены поставки электроэнергии в трех регионах.

Речь идет о Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Там свет появился в домах 4,5 тысяч абонентов.

Напомним, что 2 апреля в результате вражеских обстрелов было повреждено оборудование одной из ТЭС.

По состоянию на утро 3 апреля из-за непогоды обесточены около 2 тыс. абонентов в Киевской области и 3,8 тыс. — в Одесской области.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики Украины