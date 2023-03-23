Галущенко розповів, у яких областях можливе відключення світла

Герман Галущенко

У четвер, 23 березня, енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності. В деяких областях тривають ремонтні роботи.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Яка ситуація в енергосистемі України

За словами міністра енергетики, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

У яких областях можливі відключення

Водночас тривають ремонтні роботи на об'єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії у Житомирській області.

Відновлення електропостачання

Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько чотирьох тисяч абонентів у Донецькій області та близько тисячі абонентів у Харківській області.

Нагадаємо, 22 березня у Міненерго розповіли, як останні атаки рф вплинули на енергосистему України. Генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. Через ремонтні роботи відключення можливі на Київщині та Житомирщині.