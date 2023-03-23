Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Галущенко рассказал, в каких областях возможно отключение света arrow

Галущенко рассказал, в каких областях возможно отключение света

23 марта 2023 10:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Герман Галущенко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 23 марта, энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности. В некоторых областях продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Читайте также:

Какая ситуация в энергосистеме Украины

По словам министра энергетики, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

В каких областях возможны отключения

В то же время ведутся ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области.

Восстановление электроснабжения

За последние сутки возобновлено электроснабжение около четырех тысяч абонентов в Донецкой области и около тысячи абонентов в Харьковской области.

Напомним, 22 марта в Минэнерго рассказали, как последние атаки россии повлияли на энергосистему Украины. Генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей. Из-за ремонтных работ отключения возможны в Киевской и Житомирской областях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

12:58 Обстрел Запорожья: полиция показала кадры из камер патрульных на месте ракетного удара

Новина з відео

12:57 Стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"

12:56 путин целенаправленно затягивает войну в Украине, — Столтенберг

12:56 СБУ сообщила о подозрении российскому куратору оккупированной Херсонской области

12:55 Еще одна российская актриса обозвала Зеленского на федеральном канале страны-террориста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:50 Избиение молодой пары в центре Одессы: правоохранители установили нападающих

Эксклюзив

12:44Экс-чиновник Генштаба рассказал, как россияне будут использовать старые танки Т-54 и Т-55

12:42 Генерал Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ в Бахмуте

12:35 Смогут ли мужчины-артисты выехать за границу: Минкульт ужесточил требования

12:34 Во время визита в Китай премьер Испании обсудит Украину

Новина з відео

12:58 Обстрел Запорожья: полиция показала кадры из камер патрульных на месте ракетного удара

Новина з відео

12:57 Стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"

Новина з відео

12:50 Избиение молодой пары в центре Одессы: правоохранители установили нападающих

Новина з відео

11:30 Одесские электрики спасают аистов от поражений током

Новина з відео

11:04 Вера Брежнева стала брюнеткой и под новым псевдонимом представила украиноязычную песню

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з відео

09:20 Пропагандисты рф на шоу у скабеевой запутались в фейках о Бахмуте: что рассказывают

Новина з відео

06:15 Когда Благовещение 2023: дата, традиции и главные запреты праздника

Новина з відео

23:56 Угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла, — Медведев

Новина з відео

20:50 Когда будет понятно, выйдет ли Ярмоленко против сборной Англии

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

20:15 Актеры студии "Квартал 95" рассказали о своих любимых украинских городах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:49"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

Эксклюзив

17:20Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:09Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

Актуальное по теме

None 23 Март 12:58

Обстрел Запорожья: полиция показала кадры из камер патрульных на месте ракетного удара

None 23 Март 12:58

Стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"

None 23 Март 13:01

путин целенаправленно затягивает войну в Украине, — Столтенберг

None 23 Март 12:56

СБУ сообщила о подозрении российскому куратору оккупированной Херсонской области

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB