Галущенко рассказал, в каких областях возможно отключение света

Герман Галущенко

В четверг, 23 марта, энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности. В некоторых областях продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Какая ситуация в энергосистеме Украины

По словам министра энергетики, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

В каких областях возможны отключения

В то же время ведутся ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области.

Восстановление электроснабжения

За последние сутки возобновлено электроснабжение около четырех тысяч абонентов в Донецкой области и около тысячи абонентов в Харьковской области.

Напомним, 22 марта в Минэнерго рассказали, как последние атаки россии повлияли на энергосистему Украины. Генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей. Из-за ремонтных работ отключения возможны в Киевской и Житомирской областях.