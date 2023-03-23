Галущенко рассказал, в каких областях возможно отключение света
В четверг, 23 марта, энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности. В некоторых областях продолжаются ремонтные работы.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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Какая ситуация в энергосистеме Украины
По словам министра энергетики, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.
В каких областях возможны отключения
В то же время ведутся ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области.
Восстановление электроснабжения
За последние сутки возобновлено электроснабжение около четырех тысяч абонентов в Донецкой области и около тысячи абонентов в Харьковской области.
Напомним, 22 марта в Минэнерго рассказали, как последние атаки россии повлияли на энергосистему Украины. Генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей. Из-за ремонтных работ отключения возможны в Киевской и Житомирской областях.