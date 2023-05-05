Гауляйтер Запоріжжя Балицький оголосив на окупованій території сухий закон

Очільник окупаційної “адміністрації” Запорізької області Євген Балицький. Фото: росЗМІ

Російська окупаційна "адміністрація" Запорізької області оголосила на підконтрольній їй території регіону сухий закон. З 5 травня повністю заборонений продаж алкогольної продукції.

Про це повідомив міський голова окупованого Енергодара Дмитро Орлов на своєму Telegram-каналі.

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Окупаційна "адміністрація" Запорізької області, яка контролює південну частину цього українського регіону, оголосила про повну заборону продажу алкогольної продукції.

Рішення, яке називають тимчасовим, набуло чинності опівночі 5 травня.

Причини такого кроку окупантів

За словами Дмитра Орлова, причиною цього несподіваного рішення колаборантів із "адміністрації" Запорізької області можуть бути наслідки вживання окупаційними військовими неякісної горілки.

"А чи не пов'язана ця раптова і радикальна боротьба з пияцтвом з тим, що окупанти мруть як мухи від сурогатного, неякісного алкоголю, який продають на тимчасово окупованих територіях?" — наголосив Орлов, підкресливши, що між цими двома подіями є прямий зв’язок.

Нагадаємо, у тому ж Енергодарі, за словами Дмитра Орлова, останніми тижнями почастішали випадки смертей після вживання сурогатного алкоголю.